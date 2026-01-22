الخميس 22 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

تأجيل نظر دعوى رجل أعمال ضد ابنة حسام حسن بسبب رفضها إعادة شبكة الخطوبة

ابنة حسام حسن وخطيبها
ابنة حسام حسن وخطيبها السابق رجل أعمال
18 حجم الخط

قررت المحكمة المختصة تأجيل أولى جلسات الدعوى التي رفعها رجل أعمال ضد يارا حسام حسن، ابنة المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم، حيث يتهمها بالاستيلاء على مشغولات ذهبية بقيمة كبيرة قدمها لها أثناء خطبتهما، وعندما تم فسخ الخطوبة، رفضت إعادتها.

 

دعوى ضد ابنة حسام حسن بسبب رفضها إعادة شبكة رجل أعمال بعد فسخ خطبتهما

في التفاصيل، تعود القضية إلى يوليو 2024، حينما تمت خطبة رجل الأعمال لابنة حسام حسن، حيث قدم لها شبكة من الذهب والألماس خلال حفل الخطوبة، وكانت الشبكة تتكون من قلادة ذهبية بوزن 67.30 جرام و180 قيراطًا، تقدر قيمتها بـ 2.85 مليون جنيه، وأقراط ماس بوزن 9.67 جرام و180 قيراطًا، بقيمة 800 ألف جنيه، بالإضافة إلى مشغولات ألماس بوزن 3.01 قيراط، تقدر قيمتها بـ 415 ألف جنيه، ومشغولات من الذهب والماس بقيمة 41 ألف دولار.


استمرت الخطبة ما يقارب العام، وخلال هذه الفترة بدأ رجل الأعمال في تجهيز منزل الزوجية، فقام بشراء فيلا في أحد التجمعات السكنية الفاخرة بالقاهرة بناءً على رغبة خطيبته، ثم بدأ في تجهيزها استعدادًا للزفاف.


لكن في أغسطس 2025، فوجئ بتلقي خبر فسخ الخطبة بشكل مفاجئ من جانب يارا، دون أن يتم إبلاغه مسبقًا. بل علم بهذا القرار عن طريق مواقع الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، مما دفعه لرفع الدعوى ضدها مطالبًا باسترداد المشغولات الذهبية والماسية التي قدمها لها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

يارا حسام حسن ابنة حسام حسن دعوى ضد ابنة حسام حسن حسام حسن

مواد متعلقة

وصول أسرة السباح يوسف محمد لحضور جلسة محاكمة المتهمين بواقعة وفاته

اليوم، ثالث جلسات محاكمة رئيس اتحاد السباحة وآخرين في قضية غرق السباح يوسف محمد

تاجيل محاكمة 39 متهما بـ"خلية العملة" لـ 19 إبريل

تأجيل محاكمة التيك توكر محمد آل باتشينو في قضية الفيديوهات الخادشة
ads

الأكثر قراءة

انخفاض سعر كرتونة البيض اليوم الخميس ببورصة الدواجن

بعد تهديد المغتربين بوقف تحويلاتهم، محمد علي خير: ألغوا قرار جمارك الهواتف وحافظوا على حبل الود

أمم أفريقيا، ترتيب مجموعة منتخب كرة اليد بعد الجولة الثانية

طلاب الإعدادية ببورسعيد عن "العلوم": البث المباشر للمديرية قبل الامتحان ساعدنا في الإجابة (فيديو)

تأجيل نظر دعوى رجل أعمال ضد ابنة حسام حسن بسبب رفضها إعادة شبكة الخطوبة

الأرصاد تحذر من نشاط رياح مثير للرمال والأتربة بهذه المناطق

خالد زكي يكتب: اقتتال طائفي وقتل على الهوية واستباحة للمجال الجوي بسوريا.. حنين لـ “زمن الأسد” بسبب فشل “رجال الشرع”

دفاع المتهمين بقضية غرق يوسف محمد: بالوعة حمام السباحة كلمة السر في وفاة اللاعب

خدمات

المزيد

أسعار مواد التشطيب في مصر اليوم الخميس 22-1-2026

أسعار الجبس في سوق مواد البناء اليوم الخميس 22-1-2026

تطورات سعر الألومنيوم عالميا اليوم الخميس 22-1-2026

أسعار الرمل في سوق مواد البناء اليوم الخميس 22-1-2026

المزيد

انفوجراف

ضوابط دخول الهواتف المحمولة من الخارج بدءا من 21 يناير 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم ارتداء الحجاب في المنام وعلاقته بالمكانة المحترمة في المجتمع

جناح الأزهر بمعرض الكتاب: "وعي الشباب" خط الدفاع الأول أمام مخاطر المحتوى الرقمي

"الأربعون الإدارية" يجمع بين أنوار السنة وأصول الإدارة الحديثة في جناح الأزهر بمعرض الكتاب

المزيد
الجريدة الرسمية