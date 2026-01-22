إخلاء سبيل مالك شركة بعد المعارضة على حكم في قضية رشوة

18 حجم الخط

تقدم رجل الأعمال “ك . ح ”، بمعارضة على الحكم الصادر ضده في قضية تتعلق بتورطه في قضية رشوة مع آخرين.

يأتي هذا الإجراء في إطار حقوقه القانونية للطعن على الحكم أمام الجهات القضائية المختصة، في محاولة لإعادة النظر في الحكم الصادر ضده.

ولم تصدر بعد أي تفاصيل حول موعد نظر المعارضة أو أي تطورات إضافية في القضية.

وبناءً على ذلك، أخلت الجهات المختصة سبيله بعد القبض عليه في أكتوبر لتنفيذ الحكم الصادر ضده في قضية رشوة كان قد شارك فيها مع آخرين.

وكانت التحريات كشفت أن المتهم صادر ضده أحكام قضائية في اتهامه بالتورط في قضية رشوة مع آخرين، وباشرت الجهات المعنية التحقيق، وجارٍ استكمال التحقيقات في القضية.

تأجيل نظر دعوى رجل أعمال ضد ابنة حسام حسن بسبب رفضها إعادة شبكة الخطوبة

قررت المحكمة المختصة تأجيل أولى جلسات الدعوى التي رفعها رجل أعمال ضد يارا حسام حسن، ابنة المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم، حيث يتهمها بالاستيلاء على مشغولات ذهبية بقيمة كبيرة قدمها لها أثناء خطبتهما، وعندما تم فسخ الخطوبة، رفضت إعادتها.

دعوى ضد ابنة حسام حسن بسبب رفضها إعادة شبكة رجل أعمال بعد فسخ خطبتهما

في التفاصيل، تعود القضية إلى يوليو 2024، حينما تمت خطبة رجل الأعمال لابنة حسام حسن، حيث قدم لها شبكة من الذهب والألماس خلال حفل الخطوبة، وكانت الشبكة تتكون من قلادة ذهبية بوزن 67.30 جرام و180 قيراطًا، تقدر قيمتها بـ 2.85 مليون جنيه، وأقراط ماس بوزن 9.67 جرام و180 قيراطًا، بقيمة 800 ألف جنيه، بالإضافة إلى مشغولات ألماس بوزن 3.01 قيراط، تقدر قيمتها بـ 415 ألف جنيه، ومشغولات من الذهب والماس بقيمة 41 ألف دولار.

استمرت الخطبة ما يقارب العام، وخلال هذه الفترة بدأ رجل الأعمال في تجهيز منزل الزوجية، فقام بشراء فيلا في أحد التجمعات السكنية الفاخرة بالقاهرة بناءً على رغبة خطيبته، ثم بدأ في تجهيزها استعدادًا للزفاف.



لكن في أغسطس 2025، فوجئ بتلقي خبر فسخ الخطبة بشكل مفاجئ من جانب يارا، دون أن يتم إبلاغه مسبقًا. بل علم بهذا القرار عن طريق مواقع الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، مما دفعه لرفع الدعوى ضدها مطالبًا باسترداد المشغولات الذهبية والماسية التي قدمها لها.

