قافلة سكانية تقدم خدمات صحية وتوعوية لـ 289 مواطنا بقرية بولين في البحيرة

أكدت الدكتورة جاكلين عازر – محافظ البحيرة، أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا بالغًا بتنظيم القوافل الطبية والسكانية خاصة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجًا، وتقديم الرعاية الطبية المجانية لهم في أماكن إقامتهم، وفي هذا الإطار، قامت وحدة السكان بديوان عام المحافظة، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار، برئاسة محمد بطيشة، بتنفيذ قافلة طبية مجانية بقرية بولين.

تحويل حالتين لإجراء عمليات جراحية

وأسفرت القافلة عن توقيع الكشف الطبي وصرف العلاج بالمجان ل 289 مواطن، شملت:

(26 باطنة – 28 أطفال – أنف وأذن: 36 جلدية: 39 – عظام: 35 – أسنان: 44 – رمد: 51 – نظارات طبية: 28)، بالإضافة إلى تحويل حالتين لإجراء عمليات جراحية على نفقة الدولة.

وتؤكد محافظ البحيرة استمرار تنفيذ القوافل الطبية والسكانية المجانية بمختلف مراكز وقرى المحافظة، مع التركيز على المناطق الأكثر احتياجًا، دعمًا للمنظومة الصحية، وتخفيفًا للأعباء عن كاهل المواطنين، وتحسين مستوى معيشتهم، في إطار جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.

قافلتين سكانيتين متكاملتين بمركزي أبو المطامير وكفر الدوار

جدير بالذكر شهدت محافظة البحيرة تنفيذ قافلتين سكانيتين متكاملتين بمركزي أبو المطامير وكفر الدوار، وذلك بالتنسيق بين وحدات السكان والوحدات المحلية والجهات التنفيذية الشريكة، وبمشاركة مؤسسة راعي مصر حيث قدمت القوافل خدماتها الطبية والسكانية لعدد 387 مواطنًا، بمركز أبو المطامير، تم تنظيم قافلة طبية بعزبة دعبس، قدمت خدمات علاجية مجانية لـ 212 مواطنًا في تخصصات الرمد، الأسنان، الباطنة، العظام، والجلدية، إلى جانب توفير نظارات طبية لـ 20 حالة، فضلًا عن تقديم خدمات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر، وصرف الأدوية بالمجان، كما تم تنفيذ قافلة سكانية شاملة بمركز كفر الدوار، بقرية السبعين بكوم أشو، تضمنت عيادات طبية في تخصصات الباطنة، الأسنان، والرمد، إلى جانب توفير نظارات طبية للمواطنين، حيث استفاد من خدمات القافلة 175 مواطنًا.

