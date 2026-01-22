الخميس 22 يناير 2026
حوادث

ضبط 31 متهما وترسانة أسلحة ومخدرات داخل مقابر حلوان (فيديو)

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط 31 متهما وترسانة أسلحة نارية ومواد مخدرة داخل مقابر مدينة حلوان جنوب محافظة القاهرة.

رصدت مديرية أمن القاهرة تعليقا مدعوما بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام بعض الأشخاص بترويج وتعاطي المواد المخدرة بإحدى المقابر بمنطقة حلوان بالقاهرة.


استهدف قوات مديرية أمن القاهرة مقابر حلوان وتمكنوا من ضبط (31 شخصا) وبحوزتهم (كميات من المواد المخدرة المتنوعة "هيروين، إستروكس، آيس، شادو، بودر، حشيش " 11 فرد خرطوش و14 سلاحا أبيض).


تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.. وتولت النيابة العامة التحقيق.
 

عقوبة الاتجار في المخدرات بالقانون

 كان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

واستهدف التعديل إضافة المواد المخلّقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيِّئَ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

