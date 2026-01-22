الحماية المدنية تسيطر على حريق في أشجار داخل مزرعة تابعة لكلية الزراعة بالجيزة

18 حجم الخط

سيطرت قوات الدفاع المدني بإدارة الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة على حريق نشب بمخلفات داخل مزرعة تابعة للكلية ببولاق الدكرور، وامتدت النيران إلى عدد من الأشجار.



وذلك عقب أن تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا بنشوب حريق بالمنطقة الزراعية المجاورة لكلية الزراعة بجامعة القاهرة وعلى الفور أمر اللواء محمد مجدى أبوشميلة مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة بتوجيه رجال الأمن إلى مكان البلاغ، ومن خلال المعاينة والفحص تبين نشوب حريق بمخلفات بالأرض الزراعية المجاورة لكلية الزراعة بجامعة القاهرة وامتد إلى عدد من أشجار النخيل بفعل الرياح الناتجة عن احوال الطقس السيئ.

وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية وتم الدفع بسيارات الإطفاء التي أخمدت الحريق، ويواصل قوات البحث الجنائي جهودهم في كشف ملابسات الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ووضعت الإدارة العامة للحماية المدنية مجموعة من الأخطاء التي يرتكبها قاطني الشقق والعقارات السكنية، تؤدي إلى اندلاع الحرائق، منها عدم وجود فتحات تهوية سواء في الشقق أو داخل المخازن التي تحتوي على مواد قابلة للاشتعال.

وشددت الإدارة على عدم استعمال أسلاك كهربائية مقلدة لا تتحمل الضغوط وتؤدي لنشوب حرائق بسبب الماس الكهربائي، بالإضافة إلى الأحمال الزائدة، بسبب تشغيل الأجهزة الكهربائية، وتخزين مواد سريعة الاشتعال بجوار مصدر حراري.

وتشير الإدارة إلى أن هناك أخطاء متكررة للحرائق منها كثرة اللجوء لوصلات الكهرباء العشوائية التي تؤدي للحرائق، والتدخين عند الشعور بالنعاس وعدم التأكد من إطفاء السيجارة، وترك الشموع أو أعواد الكبريت فى متناول الأطفال، واستخدم الماء فى حرائق الزيت المشتعلة، واستخدام أعواد الكبريت لاختبار تسرب الغاز، والأفضل استبدال الصابون به.

وحول إجراءات الوقاية من الحرائق فتكون عن طريق: التفتيش والفحص الدوري على أماكن العمل وإذ يعتبر التفتيش بطريقة دورية على مواقع العمل حتى وإن كانت مصممة ضد الحرائق والوقاية منها من أهم الإجراءات الوقائية ضد الحرائق.

