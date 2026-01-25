18 حجم الخط

حقق مسلسل قسمة العدل تفاعلًا واسعًا وإشادة من الجمهور منذ عرض حلقاته الأولى، بعدما لفت الأنظار بأحداثه وتصاعده الدرامي، ما جعله محل اهتمام المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي.

ومع تزايد البحث عن تفاصيل العمل، يتساءل الجمهور عن عدد حلقات مسلسل قسمة العدل، خاصة مع تطور الأحداث.

عدد حلقات مسلسل قسمة العدل

وينتمي مسلسل قسمة العدل للمسلسلات الطويلة، حيث أنه مكون من 30 حلقة، تواصل خلالها الأحداث تصاعدها تدريجيًا مع تطور الصراعات بين الشخصيات، في إطار درامي يحافظ على عنصر التشويق حتى الحلقة الأخيرة.

ويعرض مسلسل قسمة العدل يوميًا من السبت إلى الخميس عبر شاشة قناة ON في تمام الساعة 7:30 مساء، مع إعادته في مواعيد أخرى هي 5:00 صباحًا و9:30 صباحًا.

كما يعرض المسلسل عبر شاشة ON Drama في تمام الساعة 10:00 مساء، مع إعادتين في 11:30 صباحا و4:30 مساء، وتتوفر حلقات مسلسل قسمة العدل أيضًا عبر منصتي Watch It وYango Play في تمام الساعة 7:30 مساء، ليتمكن الجمهور من متابعة الأحداث في أكثر من توقيت.

مسلسل قسمة العدل

ومسلسل "قسمة العدل" بطولة مجموعة من النجوم من بينهم: رشدى الشامى، خالد كمال، إيناس كامل، دنيا ماهر، عابد عنانى، خالد أنور، دعاء حكم، كريم العمرى، وعلاء قوقة، وعدد من الفنانين، وهو من تأليف أمين جمال، وإخراج أحمد خالد.

ويناقش المسلسل العديد من القضايا المهمة فى المجتمع المصري، منها قضية المساواة في الميراث بين الذكور والإناث، وما يترتب عليها من أزمات اجتماعية وقانونية، حيث تدور أحداث العمل في قالب درامي مشوق، حيث تتصاعد المواجهات وتتشابك الخيوط لتكشف عن صراعات عائلية محتدمة، تضع الروابط الأسرية فى اختبار حقيقى أمام الرغبات والمصالح المادية.

إيمان العاصي

وتلعب إيمان العاصي خلال العمل شخصية مريم التي تعيش مع زوجها ولكن لظروف خارجة تطلب الطلاق منه، وتعود لمنزل والدها لتسكن مع أشقائها الثلاثة وتعمل في المحاماة، وترفع قضية لمساواتها في الميراث مع إخوتها الذكور، مما يجعل القضية حينها حديث وسائل الصحافة والإعلام.

