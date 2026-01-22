الخميس 22 يناير 2026
حوادث

على مدار 6 سنوات، القبض على شاب بتهمة هتك عرض ابنة خاله في مايو

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على شاب، لاتهامه بالاعتداء على فتاة قاصر من أقاربه داخل نطاق مدينة 15 مايو جنوب القاهرة، في واقعة تعود أحداثها إلى عدة سنوات سابقة.

هتك عرض فتاة بمدينة 15 مايو

وكان قسم شرطة 15 مايو قد تلقى بلاغًا من سيدة أفادت بتعرض ابنتها، البالغة من العمر 15 عامًا، لاعتداء أخلاقي من نجل عمتها، أثناء إقامتها بمنزل العائلة، مستغلًا صغر سنها وخلو المكان في بعض الأوقات، وأن المتهم استغل سذاجتها وعدم إدراكها لطبيعة ما يحدث، وتعدى عليها أكثر من مرة عندما كانت تبلغ 9 سنوات فقط، فيما كان المتهم في سن المراهقة آنذاك.

وأضافت والدة الفتاة أن الواقعة تكررت عدة مرات، وأن المتهم هدد الضحية لإجبارها على عدم إبلاغ أسرتها بما تعرضت له، الأمر الذي حال دون اكتشاف الواقعة لسنوات.

وتابعت والدة المجني عليها أنها اصطحبت ابنتها مؤخرًا إلى أحد الأطباء بعد شكواها من آلام صحية، حيث تبين وجود آثار اعتداء قديم، وبمواجهة الفتاة أقرت بما حدث وأرشدت عن المتهم.

وأشارت والدة الفتاة إلى أنها حاولت في وقت سابق احتواء الأمر بشكل ودي، وتم التوصل إلى اتفاق مبدئي بين الأسرتين، إلا أن هذا الاتفاق لم يكتمل، ما دفعها للتوجه إلى قسم الشرطة وتحرير محضر رسمي بالواقعة.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وتحرر محضر رقم 314 لسنة 2026 جنح 15 مايو، وتولت النيابة العامة التحقيق. 

