سيدات برشلونة يتوجن بلقب السوبر الإسباني 2026 على حساب ريال مدريد

سيدات برشلونة يتوجن
سيدات برشلونة يتوجن بلقب السوبر الإسباني 2026
 فاز فريق برشلونة للسيدات على نظيره ريال مدريد في مباراة نهائي بطولة كأس السوبر الإسباني 2026 بهدفين دون رد.

 

سيدات برشلونة يتوجن بلقب السوبر الإسباني 2026

 وحقق فريق سيدات برشلونة لقب السوبر الإسباني للمرة الخامسة على التوالي، بعد الفوز على ريال مدريد بهدفين دون رد.

وسجلت إيسمي بروجتس هدف برشلونة الوحيد في المباراة في الدقيقة 28 من الشوط الأول، بتمريرة حاسمة من زميلتها ماريا بيلار ليون.

وأضافت أليكسيا بوتياس، الهدف الثاني لفريق برشلونة من ركلة جزاء في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.

ورفع برشلونة رصيده من ألقاب السوبر لـ6 ألقاب من بينها 5 على التوالي، مقابل لقب وحيد حققه فريق أتلتيكو مدريد.

وكان ريال مدريد تأهل لهذه المباراة بالفوز على أتلتيكو مدريد بثلاثة أهداف مقابل هدف، فيما تأهل برشلونة للمباراة النهائية بالفوز على أتلتيك بلباو بثلاثة أهداف لهدف أيضًا.

ويحمل فريق برشلونة لقب السوبر الإسباني، والذي حققه في يناير 2025 بالفوز على ريال مدريد بخمسة أهداف دون رد.

وعلى مدار 7 نسخ لبطولة السوبر الإسباني، لم تنجح سيدات نادي ريال مدريد في تحقيق اللقب بأي منها حتى الآن.

جدير بالذكر أن رجال برشلونة فاز بـ السوبر الإسباني 2026 والذي إقيم في المملكة العربية السعودية في النهائي أمام ريال مدريد 3-2.

