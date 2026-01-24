الأحد 25 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

وزارة المالية تعلن تبكير موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2026

مرتبات،فيتو
مرتبات،فيتو
18 حجم الخط

 يبحث الكثير من العاملين بالدولة خلال الفترة الأخيرة عن موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2026.

موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2026

وقرر أحمد كجوك وزير المالية تبكير مواعيد صرف المرتبات والمتأخرات خلال أشهر فبراير ومارس 2026، للعاملين بكل الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها، وذلك بمناسبة شهر رمضان المبارك والاحتفال بعيد الفطر المبارك. 

 

تبكير مواعيد صرف المرتبات

وقال الدكتور أحمد هريدي، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إنه تم تحديد خمسة أيام لصرف رواتب العاملين وما في حكمها وما يتقاضونه عن أشهر يناير وفبراير ومارس 2026، بالإضافة إلى ثلاثة أيام لصرف متأخرات مستحقات العاملين.

مرتبات العاملين بالدولة خلال فبراير ومارس 2026 

وأضاف أنه سيتم صرف مرتبات العاملين بالدولة عن شهر فبراير بدءًا من 22 فبراير، والمتأخرات أيام 8 و9 و10 من الشهر ذاته.

المنظومة المالية الإلكترونية

وأوضح أن صرف مرتبات شهر مارس يبدأ اعتبارًا من 18 مارس، على أن تُصرف المتأخرات أيام 8 و9 و10 من الشهر نفسه، مؤكدًا أن إتاحة المستحقات ستكون من خلال ماكينات الصراف الآلي وفقًا للمواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية. 

منع التزاحم على ماكينات الصراف الآلي

وناشد رئيس قطاع الحسابات العاملين بالجهات الإدارية بعدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل جهة إدارية. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

موعد صرف مرتبات شهر فبراير موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2026 مرتبات شهر فبراير صرف مرتبات شهر فبراير أحمد كجوك كجوك

مواد متعلقة

مقترح جديد لضبط إعفاء الهواتف المحمولة للمصريين بالخارج وتحفيز تحويلات الدولار

خبراء الضرائب: الذهب والثروات التعدينية "كنز مهمل"

المالية: الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية خطوة مهمة لتحسين مناخ الاستثمار

وزير المالية لنظيره الباكستاني: مهتمون بتعزيز العلاقات الثنائية ودفع مسار التعاون الاقتصادي

حماية المنافسة يوافق على استحواذين جديدين ضمن ملفات التركزات الاقتصادية

وزير المالية: التسهيلات الضريبية والجمركية الأخيرة تعكس الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال

وزير المالية: 73% نموا في استثمارات القطاع الخاص المصري والأجنبي خلال 2025

قبل إقامته الأربعاء، كل ما تريد معرفته عن مزاد السيارات التابعة لرئاسة الجمهورية
ads

الأكثر قراءة

سيدات برشلونة يتوجن بلقب السوبر الإسباني 2026 على حساب ريال مدريد

نشاط السيسي في حفل عيد الشرطة الـ74 (فيديو)

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد خسارة ليفربول وفوز مانشستر سيتي

نتيجة مباراة ليفربول وبورنموث بعد مرور 65 دقيقة (صور)

وزارة المالية تعلن تبكير موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2026

مرموش يقود مان سيتي للفوز بثنائية على وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي (فيديو وصور)

كيف تستعلم عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بالاسم ورقم الجلوس بجميع المحافظات؟

رئيس مصلحة الجمارك يحسم الجدل بشأن العدول عن قرار ضريبة المحمول

خدمات

المزيد

أسعار الطوب والزلط في سوق مواد البناء اليوم السبت 24 يناير 2026

أسعار الأسمنت بأسواق مواد البناء اليوم السبت 24 يناير 2026

سعر كيلو الأرز اليوم السبت 24 يناير

طن الأولين يواصل الارتفاع، أسعار الزيت اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

"إنفوجراف "، أعمال تنفيذ الخط الأول بشبكة القطار الكهربائي السريع

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤيا الصلح في المنام وعلاقتها بزيادة الرزق

نتائج حاسمة في«دولة التلاوة» وخروج خالد عطية بعد منافسة قوية بين القرّاء

محمود كمال يتألق في «دولة التلاوة» ويقدّم واحدة من أقوى قراءاته

المزيد
الجريدة الرسمية