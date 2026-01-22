الخميس 22 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

القبض على 13 شخصا بتهمة البلطجة ومطاردة عاطل بالأسلحة في المقطم (فيديو)

ضبط المتهمين
ضبط المتهمين
18 حجم الخط

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على 13 متهما لقيامهم بأعمال بلطجة ومطاردة عاطل باستخدام أسلحة نارية وبيضاء فى منطفة المقطم.

ضبط 13 متهما بمطاردة عاطل بالأسلحة في بالمقطم

رصدت مديرية أمن القاهرة منشورا مدعوما بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى يظهر خلاله قيام بعض الأشخاص يحملون أسلحة بيضاء بمطاردة آخر بمنطقة المقطم بالقاهرة.


بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وتمكن رجال المباحث من تحديد المجنى عليه الظاهر بمقطع الفيديو (عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم).

مشادة كلامية وراء مطاردة المقطم

وبسؤاله قرر بحدوث مشادة كلامية بينه وبين أحد الأشخاص تطورت لمشاجرة أثناء تواجدهما بزفاف أحد أصدقائهما فقام على إثرها الأخير بالإستعانة بباقى المتهمين والتوجه إلى مسكنه حاملين أسلحة نارية وبيضاء وقيامهم بأعمال البلطجة لترهيبه دون حدوث ثمة إصابات. 


وتمكن رجال المباحث من تحديد وضبط مرتكبى الواقعة ( 13 شخص – مقيمين بدائرة القسم) وبحوزتهم (2 فرد خرطوش – 5 سلاح أبيض – عصا خشبية)، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بمطاردة عاطل بالأسلحة في بالمقطم مطاردة عاطل بالأسلحة المقطم مديرية أمن القاهرة أمن القاهرة قسم شرطة المقطم منطفة المقطم

مواد متعلقة

القبض على بلوجر شهير بتهمة نشر فيديوهات تتضمن ألفاظا خادشة للحياء بالمقطم

القبض على أخطر عصابة لخطف الهواتف المحمولة من المواطنين بالمقطم (فيديو)

ضبط منادي سيارات بتهمة الاعتداء على مواطن بالمقطم

القبض على سائقي سيارتين بعد حادث تصادم بالمقطم وضبط قائد سيارة بالجيزة
ads

الأكثر قراءة

تشكيل مباراة فيكتوريا بلزن ضد بورتو في الدوري الأوروبي

5 أهداف وركلة جزاء مهدرة، دجلة يتقدم على المحلة 3-2 بشوط أول مثير

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الخميس في بورصة الدواجن

انخفاض سعر كرتونة البيض اليوم الخميس ببورصة الدواجن

تنفيذًا لوصية والدته، رضا البحراوي يعلن تجميد كافة أنشطته الفنية بشكل كامل

طلاب الإعدادية ببورسعيد عن "العلوم": البث المباشر للمديرية قبل الامتحان ساعدنا في الإجابة (فيديو)

الدوري الممتاز، وادي دجلة يفوز على غزل المحلة 3-2 ويصعد للمربع الذهبي

السعودية توقع على ميثاق تأسيس مجلس السلام برئاسة ترامب

خدمات

المزيد

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الخميس في بورصة الدواجن

سعر الأرز اليوم الخميس 22- 1- 2026 في الأسواق

أسعار مواد التشطيب في مصر اليوم الخميس 22-1-2026

انخفاض سعر كرتونة البيض اليوم الخميس ببورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

ضوابط دخول الهواتف المحمولة من الخارج بدءا من 21 يناير 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مفتي الجمهورية يوضح حكم عمل وليمة الزواج

لماذا كان النبي يكثر من الصيام في شهر شعبان؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

هل تفسد الصلاة إذا خرج مني ريح؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية