القبض على 13 شخصا بتهمة البلطجة ومطاردة عاطل بالأسلحة في المقطم (فيديو)

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على 13 متهما لقيامهم بأعمال بلطجة ومطاردة عاطل باستخدام أسلحة نارية وبيضاء فى منطفة المقطم.

رصدت مديرية أمن القاهرة منشورا مدعوما بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى يظهر خلاله قيام بعض الأشخاص يحملون أسلحة بيضاء بمطاردة آخر بمنطقة المقطم بالقاهرة.



بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وتمكن رجال المباحث من تحديد المجنى عليه الظاهر بمقطع الفيديو (عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم).

مشادة كلامية وراء مطاردة المقطم

وبسؤاله قرر بحدوث مشادة كلامية بينه وبين أحد الأشخاص تطورت لمشاجرة أثناء تواجدهما بزفاف أحد أصدقائهما فقام على إثرها الأخير بالإستعانة بباقى المتهمين والتوجه إلى مسكنه حاملين أسلحة نارية وبيضاء وقيامهم بأعمال البلطجة لترهيبه دون حدوث ثمة إصابات.



وتمكن رجال المباحث من تحديد وضبط مرتكبى الواقعة ( 13 شخص – مقيمين بدائرة القسم) وبحوزتهم (2 فرد خرطوش – 5 سلاح أبيض – عصا خشبية)، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

