حوادث

مصرع 3 عناصر إجرامية وضبط مخدرات وأسلحة نارية بقيمة 52 مليون جنيه

 تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ، من ضبط عناصر بؤر إجرامية من جالبى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة بنطاق عدد من المحافظات.. ومصرع 3 عناصر جنائية شديدة الخطورة عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بمحافظات "أسيوط، الأقصر، قنا".
 

وأكدت معلومات وتحريات قطاعى (الأمن العام - مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة) بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام بؤر إجرامية بنطاق عدد من المحافظات تضم (عناصر جنائية شديدة الخطورة) بجلب كميات من المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة تمهيدًا للإتجار بها.
 

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمشاركة قطاع الأمن المركزى، وقد أسفر التعامل عن مصرع (3 عناصر جنائية شديدة الخطورة سبق الحكم عليهم بالسجن والسجن المؤبد فى جنايات "قتل - شروع فى قتل - سرقة بالإكراه – إتجار بالمخدرات - سلاح نارى بدون ترخيص") بنطاق محافظات "أسيوط، قنا، الأقصر" وضبط باقى عناصر تلك البؤر.. وبحوزتهم (قرابة نصف طن من المواد المخدرة المتنوعة "حشيش، شابو، هيدرو " – 77 قطعة سلاح نارى "53 بندقية آلية – 13 بندقية خرطوش – 10 فرد خرطوش – رشاش جرينوف").

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة قرابة (52) مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

