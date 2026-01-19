أخبار الحوادث اليوم: ضبط شخصين بحوزتهما 53 قطعة أثرية، واقعة مرعبة لهجوم شابين على فتاة بالتجمع وسرقتها بالإكراه ، حقيقة شائعات وفاة وتعذيب أفراد شرطة بالقاهرة وقنا

18 حجم الخط

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء، وأبرزها:

لقي شخص مصرعه وأصيب 4 آخرين في انقلاب سيارة ملاكي على الطريق، بـ منطقة الهرم بالجيزة، تم نقلهم على الفور إلى المستشفى لتلقي العلاج.

ألقى رجال المباحث بالقاهرة، القبض على عاطل وسيدة لسرقة شقة وإشعال النيران بها لإخفاء الجريمة بمدينة بدر.

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية حقيقة مقطع فيديو جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاء أحد الأشخاص قيام قوة أمنية بأحد الارتكازات بالقاهرة، بتحصيل مبالغ مالية منه دون وجه حق أثناء استقلاله سيارة برفقة صديقه.

نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية في إحباط محاولة كبرى للاتجار غير المشروع في الآثار، بعدما تمكنت من ضبط شخصين بمحافظة المنيا بحوزتهما 53 قطعة أثرية نادرة، قبل إتمام عملية بيعها وتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة.

ألقت أجهزة الأمن بأسوان القبض على شخصين بعد تداول مقطع فيديو يظهر محاولة تسلق وهدم مقام الشيخ عويس، بهدف تصوير الواقعة ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي لجذب المشاهدات وتحقيق "التريند".

نفى مصدر أمني بوزارة الداخلية، صحة ما تم تداوله عبر حساب خاص بأحد عناصر جماعة الإخوان الإرهابية الهاربة بالخارج، بشأن الزعم بوفاة فرد شرطة داخل أحد أقسام الشرطة بالقاهرة إثر التعذيب، وكذلك الادعاء باغتيال فرد آخر بنجع حمادى بمحافظة قنا بزعم مشاركته في حملات "تصفية خارج القانون".

سرقة بالإكراه، "أتثبت بمطواه من شابين بموتوسيكل في التجمع، وأخذوا مني الموبايل وسط الناس"، هكذا قالت فتاة تدعى مريم رأفت عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي"فيس بوك"، وبدا عليها التأثر الشديد في الرسالة التي بثتها، مؤكدة أنها لم تكن تتخيل أن يحدث معها هذا الموقف وسط الناس، دون رد فعل منهم.

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي، ادعى فيه شخص تعرضه للتعدي والإصابة من قبل آخرين أمام أحد أقسام الشرطة بأسيوط، زاعمًا عدم تدخل رجال الشرطة لضبط الجناة.

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر أحد الأشخاص من قائد دراجة نارية «تروسيكل» لقيامه بالسير عكس الاتجاه والاصطدام به، ما أسفر عن إصابته بدائرة محافظة الإسكندرية.

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام قائد سيارة ملاكي تحمل ملصقًا على الزجاج الأمامي يحمل شعار مجلس النواب، بتجاوز الرصيف والسير عكس الاتجاه بأحد الطرق بمحافظة القاهرة، في مخالفة جسيمة لقواعد المرور.

