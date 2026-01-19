أمن القليوبية ينجح في إعادة طالب تغيب عن منزله بسبب خلافات أسرية

18 حجم الخط

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية في إعادة طالب يبلغ من العمر 15 عامًا، كان قد تغيب عن منزله نتيجة خلافات أسرية، وتم العثور عليه بعد جهود مكثفة لتتبع مكان تواجده.

بلاغ بغياب الطالب

بدأت الواقعة بتلقي الأجهزة الأمنية بلاغا من والدي الطالب، اللذين أفادا بتغيب نجلهما، الطالب بالمرحلة الإعدادية، عن المنزل في ظروف غامضة.

تحريات مكثفة وتحديد مكان الطالب

وتم تشكيل فريق بحث متخصص لكشف ملابسات الواقعة، ومن خلال التحريات ومتابعة خط سير الطالب، تبين أنه غادر محافظة القليوبية إلى القاهرة عقب خروجه من المنزل.

سبب التغيب

وأوضح الطالب بعد العثور عليه أنه ترك منزله بمحض إرادته بسبب خلافات أسرية، نتيجة توبيخه المتكرر من والديه على تأخره عن المنزل ليلًا، مما دفعه للهروب رغبة في الابتعاد عن الضغوط الأسرية.

الإجراءات القانونية والتعهد بالرعاية

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، واستدعاء ذوي الطالب، وتسليمه لهم بعد أخذ التعهد اللازم بحسن رعايته، لضمان سلامته النفسية والجسدية.

