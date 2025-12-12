ضبط 3 مسجلين خطر تخصصوا في سرقة المواطنين بالإكراه في الوراق

18 حجم الخط

تمكنت الأجهزة الأمنية بـ مديرية أمن الجيزة، تحت إشراف اللواء مجدي أبو شميلة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، من ضبط ٣ مسجلين لاتهامهم بارتكاب حوادث سرقة بالإكراه بدائرة قسم شرطة الوراق.

جاء ذلك عقب ورود معلومات دقيقة إلى اللواء علاء فتحي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تفيد بقيام المتهمين بارتكاب عدة وقائع سرقة من المواطنين تحت تهديد السلاح.

وبناءً على ذلك، تم تقنين الإجراءات القانونية اللازمة وضبط المتهمين.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأحالت الأجهزة الأمنية المتهمين إلى النيابة العامة، التي قررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

عقوبة السرقة

نصت المادة 318 من قانون العقوبات على أن من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

