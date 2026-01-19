خلاف على أولوية المرور ينتهى بمشاجرة فى الإسكندرية

18 حجم الخط

كشفت أجهزة الأمن بالإسكندرية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه أحد الأشخاص وهو يتعدى على آخر بسلاح أبيض.

ضبط مرتكب التعدي بسلاح أبيض على طالب بالإسكندرية

تبين من الفحص عدم ورود أي بلاغ رسمي بشأن الحادث، وتم تحديد المجني عليه وهو طالب مقيم بدائرة قسم شرطة اللبان.

وأكد أن الواقعة وقعت بتاريخ 17 يناير الجاري إثر مشادة كلامية مع المتهم بسبب خلاف على أولوية السير، حيث قام الأخير بالتعدي عليه وتهديده بالسلاح الأبيض دون وقوع إصابات.

وتمكن رجال الشرطة من تحديد وضبط مرتكب الواقعة، عاطل له معلومات جنائية، وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم في التعدي. وأقر المتهم أمام جهات التحقيق بارتكاب الواقعة كما ورد في التحريات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيقات مع المتهم.

