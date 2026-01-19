الإثنين 19 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

خلاف على أولوية المرور ينتهى بمشاجرة فى الإسكندرية

ضبط مرتكب التعدي
ضبط مرتكب التعدي بسلاح أبيض على طالب بالإسكندرية
18 حجم الخط

 كشفت أجهزة الأمن بالإسكندرية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه أحد الأشخاص وهو يتعدى على آخر بسلاح أبيض.

ضبط مرتكب التعدي بسلاح أبيض على طالب بالإسكندرية
ضبط مرتكب التعدي بسلاح أبيض على طالب بالإسكندرية

 تبين من الفحص عدم ورود أي بلاغ رسمي بشأن الحادث، وتم تحديد المجني عليه وهو طالب مقيم بدائرة قسم شرطة اللبان.

وأكد أن الواقعة وقعت بتاريخ 17 يناير الجاري إثر مشادة كلامية مع المتهم بسبب خلاف على أولوية السير، حيث قام الأخير بالتعدي عليه وتهديده بالسلاح الأبيض دون وقوع إصابات.

وتمكن رجال الشرطة من تحديد وضبط مرتكب الواقعة، عاطل له معلومات جنائية، وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم في التعدي. وأقر المتهم أمام جهات التحقيق بارتكاب الواقعة كما ورد في التحريات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيقات مع المتهم.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاسكندرية تعدي بسلاح أبيض مشاجرة طريق ضبط المتهم النيابة العامة الشرطة المصرية اخبار الحوادث

مواد متعلقة

الداخلية تكشف حقيقة فيديو تحصيل أموال بدون وجه حق بأحد الارتكازات الأمنية

مصدر أمني ينفي شائعات وفاة وتعذيب أفراد شرطة بالقاهرة وقنا

أمن سوهاج يداهم مخزنًا لإعادة تعبئة زيوت سيارات مجهولة بطما

أمن الشرقية يكشف ملابسات واقعة التحرش بطالبة في الزقازيق

التنقيب في أسيوط والبيع بالمنيا، ضبط شخصين بحوزتهما 53 قطعة أثرية

ضبط متهم بتحريض كلب للتعدي على عامل بالشرقية

القبض على متهمين بمحاولة تحطيم مقام الشيخ عويس بأسوان لجذب المشاهدات

ضبط سيدتين بتهمة الترويج لأعمال منافية للآداب عبر تطبيقات الهاتف في الإسكندرية
ads

الأكثر قراءة

رئيس الوزراء يطمئن على الحالة الصحية لقداسة البابا تواضروس الثاني

ارتفاع أسعار سبائك الذهب، تعرف على جميع الأوزان بالصاغة اليوم الإثنين

رئيس الوزراء: توجيهات من الرئيس ببدء تنفيذ مدينة العاصمة الطبية

كشف وعلاج بالمجان لـ827 مريضا في قافلة طبية بقرية الحيبة ببني سويف

خطوات الاشتراك التأميني لعمال النقل البري والأوراق المطلوبة

موعد مباراة الزمالك والمصري في الكونفدرالية والقناة الناقلة

مستعد لاستضافتها 45 يوما لعلاجها، رسالة مؤثرة من توفيق عكاشة لشيرين عبد الوهاب بسبب مرضها

بعد تحديد هويتهم، الشرطة الإيرانية تمهل مثيري الشغب 3 أيام لتسليم أنفسهم

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر اليوم الإثنين

تعرف على سعر الأرز اليوم الإثنين في الأسواق

بعد إلغاء حجوزات "فوري"، ما هي الطرق البديلة للحصول على تذاكر القطارات؟

سعر الفاكهة اليوم، الفراولة ترتفع 3 جنيهات في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

أسود التيرانجا ثالث منتخب يعلق "نجمتين" في أمم إفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أبرزها الإيمان بالقضاء والقدر، 5 أمور تعينك على الصبر حين الابتلاء

موعد الاحتفال بمولد الإمام الشافعي 2026، وهذا أبرز ما يميز مسجده بالقاهرة

وزير الأوقاف الأردني: حضارة الإسلام قامت على العمل وإتقان المهن

المزيد
الجريدة الرسمية