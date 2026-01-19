الإثنين 19 يناير 2026
حوادث

وصلة مزاح تنتهي بمشاجرة في الغربية والأمن يكشف التفاصيل

ضبط طرفي مشاجرة وإشهار سلاح أبيض بالغربية
تمكنت  أجهزة الأمن بالغربية من ضبط طرفي مشاجرة حدثت بدائرة قسم شرطة أول طنطا، بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر قيام أحد الأشخاص بإشهار سلاح أبيض.

وأظهرت  التحريات الأولية أن المشاجرة وقعت بين طرف أول (شخصين، لأحدهما معلومات جنائية) وطرف ثان (شخصين، لأحدهما معلومات جنائية)، نتيجة خلاف نشأ عن مزاح من الطرف الأول اعتبره الطرف الثاني سخرية منهما. 

وأسفرت المشاجرة عن إلقاء الحجارة وإشهار أحدهم السلاح الأبيض.

تمكنت  الأجهزة الأمنية من ضبط طرفي المشاجرة، وبحوزة أحدهم السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة، وأقر المتهمون بارتكاب الواقعة لذات الخلافات بينهما.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق مع المتهمين.

الجريدة الرسمية