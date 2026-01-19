وصلة مزاح تنتهي بمشاجرة في الغربية والأمن يكشف التفاصيل

18 حجم الخط

تمكنت أجهزة الأمن بالغربية من ضبط طرفي مشاجرة حدثت بدائرة قسم شرطة أول طنطا، بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر قيام أحد الأشخاص بإشهار سلاح أبيض.

ضبط طرفي مشاجرة وإشهار سلاح أبيض بالغربية

وأظهرت التحريات الأولية أن المشاجرة وقعت بين طرف أول (شخصين، لأحدهما معلومات جنائية) وطرف ثان (شخصين، لأحدهما معلومات جنائية)، نتيجة خلاف نشأ عن مزاح من الطرف الأول اعتبره الطرف الثاني سخرية منهما.

وأسفرت المشاجرة عن إلقاء الحجارة وإشهار أحدهم السلاح الأبيض.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفي المشاجرة، وبحوزة أحدهم السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة، وأقر المتهمون بارتكاب الواقعة لذات الخلافات بينهما.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق مع المتهمين.

