ضبط سيدتين بتهمة الترويج لأعمال منافية للآداب عبر تطبيقات الهاتف في الإسكندرية

نجح ضباط الإدارة العامة لحماية الآداب، فى ضبط سيدتين لإعلانهما عن ممارسة الأعمال المنافية للآداب بالإسكندرية عبر تطبيقات الهواتف.

أكدت تحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام سيدتين، إحداهما لها معلومات جنائية سابقة، باستخدام أحد تطبيقات الهواتف المحمولة للإعلان عن أنفسهما لممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية، دون تمييز بين العملاء.

ضبط المتهمتين والمضبوطات

وعقب تقنين الإجراءات القانونية، تم ضبط السيدتين بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بالإسكندرية، وبحوزتهما هاتفين محمولين يحتويان على دلائل رقمية تؤكد نشاطهما الإجرامي.

اعترافات المتهمتين والإجراءات القانونية

وبمواجهتهما، اعترفت السيدتان بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

