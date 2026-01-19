مصدر أمني ينفي شائعات وفاة وتعذيب أفراد شرطة بالقاهرة وقنا

18 حجم الخط

نفى مصدر أمني بوزارة الداخلية، صحة ما تم تداوله عبر حساب خاص بأحد عناصر جماعة الإخوان الإرهابية الهاربة بالخارج، بشأن الزعم بوفاة فرد شرطة داخل أحد أقسام الشرطة بالقاهرة إثر التعذيب، وكذلك الادعاء باغتيال فرد آخر بنجع حمادى بمحافظة قنا بزعم مشاركته في حملات "تصفية خارج القانون".

وأكد المصدر الأمني، أن تلك الادعاءات عارية تمامًا من الصحة، وأنها تأتي ضمن محاولات جماعة الإخوان الإرهابية وعناصرها الهاربة للنيل من الاستقرار الذي تنعم به البلاد من خلال اختلاق الأكاذيب ونشر الشائعات، وهو ما يدركه المواطنون جيدًا.

