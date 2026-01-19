الإثنين 19 يناير 2026
ملصق مجلس النواب لم يُنقذه، ضبط قائد سيارة تجاوز الرصيف وسار عكس الاتجاه بمدينة نصر

كشفت  الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام قائد سيارة ملاكي تحمل ملصقًا على الزجاج الأمامي يحمل شعار مجلس النواب، بتجاوز الرصيف والسير عكس الاتجاه بأحد الطرق بمحافظة القاهرة، في مخالفة جسيمة لقواعد المرور.

ملصق مجلس النواب على الزجاج.. الداخلية: ضبط قائد سيارة تجاوز الرصيف وسار عكس الاتجاه بمدينة نصر

وبالفحص، تمكنت  الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط السيارة وقائدها، وتبين أنه طالب مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول. وبمواجهته، أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، موضحًا أنه تعمد السير عكس الاتجاه لتقصير مسافة الطريق.

كما اعترف المتهم بتحصله على شعار مجلس النواب من إحدى المكتبات دون وجه حق، وقام بإزالته عقب علمه بتداول مقطع الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال قائدها، في إطار جهود وزارة الداخلية لضبط المخالفات المرورية وردع السلوكيات الخطرة على الطرق.

