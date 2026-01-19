18 حجم الخط

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي، ادعى فيه شخص تعرضه للتعدي والإصابة من قبل آخرين أمام أحد أقسام الشرطة بأسيوط، زاعمًا عدم تدخل رجال الشرطة لضبط الجناة.

القبض على 13 متهمًا بالتعدي على تاجر بأسيوط

التحريات والفحص

وعقب فحص الفيديو والتحقق من الوقائع، تبين عدم صحة الادعاءات حول تقاعس الشرطة.

وكشفت التحريات أن الواقعة تعود إلى 15 يناير الجاري، حينما توجه الشخص الظاهر في الفيديو، وهو تاجر مواد غذائية له معلومات جنائية، برفقة والدته إلى قسم شرطة أول أسيوط لتحرير محضر ضد أحد أبناء عمومتها لتهمة السب والشتم بسبب خلافات عائلية سابقة.

تفاصيل المشاجرة

أوضحت التحريات أنه فور خروج التاجر من ديوان القسم، فوجئ بتجمع عدد من أقارب وأصدقاء المشكو في حقه، ونشبت مشادة تحولت إلى تعدٍ بالضرب باستخدام أسلحة بيضاء، ما أسفر عن إصابته بجرح قطعي في الرأس.

ضبط المتهمين والأسلحة

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية بأسيوط من ضبط 13 متهمًا جميعهم، وضبط 4 قطع أسلحة بيضاء استُخدمت في ارتكاب الواقعة.

اعترف المتهمون بارتكاب الواقعة نتيجة الخلافات العائلية، وأقروا بملكية الأسلحة المضبوطة. وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وإحالتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

