التنقيب في أسيوط والبيع بالمنيا، ضبط شخصين بحوزتهما 53 قطعة أثرية

نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية في إحباط محاولة كبرى للاتجار غير المشروع في الآثار، بعدما تمكنت من ضبط شخصين بمحافظة المنيا بحوزتهما 53 قطعة أثرية نادرة، قبل إتمام عملية بيعها وتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة.


تحريات مكثفة ومعلومات دقيقة

وكانت معلومات مؤكدة وردت لقطاعي السياحة والآثار والأمن العام، بالتنسيق مع مديرية أمن المنيا، تفيد بقيام شخصين بتكوين نشاط إجرامي تخصص في حيازة وبيع قطع أثرية نادرة.

 وعلى الفور، تم تكثيف التحريات وجمع المعلومات لتحديد هوية المتهمين، ورصد تحركاتهما، والتوصل إلى مكان إخفاء المضبوطات.

سقوط المتهمين في قبضة الأمن

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن النيابة العامة، شنت الأجهزة الأمنية مأمورية محكمة استهدفت المتهمين، وأسفرت عن ضبطهما. وبتفتيشهما، عُثر بحوزتهما على53قطعة أثرية متنوعة الأحجام والأشكال، كانت مُعدة للنقل تمهيدًا لبيعها لأحد المتعاملين في هذا النشاط غير المشروع.

التنقيب في أسيوط والترويج في المنيا

وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط، اعترفا بحيازتهما للقطع الأثرية بقصد الاتجار. 

وكشفت التحقيقات أن المضبوطات ناتجة عن أعمال حفر وتنقيب غير مشروع عن الآثار داخل إحدى المناطق التابعة لدائرة قسم شرطة القوصية بمحافظة أسيوط، قبل نقلها إلى المنيا لترويجها بعيدًا عن أعين الرقابة الأمنية.

تقرير أثري يؤكد القيمة التاريخية

من جانبها، شكلت وزارة السياحة والآثار لجنة من مفتشي الآثار لفحص القطع المضبوطة، حيث أكد التقرير الفني أن جميع القطع الـ53 أصلية وتعود إلى عصر الدولة المصرية القديمة، ما يعكس خطورة الواقعة وحجم الضرر الذي كان سيلحق بالتراث المصري.

الإجراءات القانونية

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والتحفظ على المتهمين، وحرز المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة، التي تولت مباشرة التحقيقات.

