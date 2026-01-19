الثلاثاء 20 يناير 2026
كومو يضرب لاتسيو بثلاثية نظيفة في الدوري الإيطالي

كومو ولاتسيو
كومو ولاتسيو
الدوري الإيطالي، فاز فريق كومو على نظيره لاتسيو بنتيجة 3-0، في المباراة التي جمعتهما ضمن مواجهات الجولة 21 من الدوري الإيطالي الممتاز لكرة القدم “الكالتشيو”.

أهداف مباراة كومو ولاتسيو في الشوط الأول

سجل ثلاثية كومو كل من: مارتن باتورنيا، ونيكو باز "هدفين" في الدقائق 2 و24 و49.

بهذه النتيجة يحتل كومو المركز السادس في ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 37 نقطة، فيما يحتل لاتسيو المركز التاسع برصيد 28 نقطة.

تشكيل كومو أمام لاتسيو

تشكيل لاتسيو أمام كومو

كريمونيزي يتعادل مع فيرونا

وفي نفس الجولة سقط فريق كريمونيزي في فخ التعادل السلبي أمام ضيفه هيلاس فيرونا، في اللقاء الذي يجمع الفريقين، ضمن مواجهات الجولة 21 من الدوري الإيطالي لكرة القدم “الكالتشيو”.

بهذه النتيجة يحتل كريمونيزي المركز الثاني عشر برصيد 23 نقطة، جمعها في 20 مباراة، حيث فاز في خمس مباريات وتعادل في 8 وخسر 8 مواجهات.

أمام فيرونا فيحتل المركز الأخير برصيد 14 نقطة، جمعها في 20 مباراة بعدما فاز في مباراتين وتعادل في 8 مباريات وخسر 11 مباراة.

فيرونا، فيتو
فيرونا، فيتو

روما يتخطى تورينو بثنائية نظيفة

حقق فريق روما الفوز علي نظيره فريق تورينو بهدفين نظيفين، في المباراة التي أقيمت بينهم مساء أمس الأحد، ضمن مواجهات الجولة الـ21 من الدوري الإيطالي لكرة القدم “الكالتشيو”.

وسجل هدف روما الأول اللاعب دونيل مالين في الدقيقة 26، وأضاف ديبالا الهدف الثاني في الدقيقة 72. 

تشكيل روما ضد تورينو في الدوري الإيطالي

حارس المرمى: ميل سفيلار.

خط الدفاع: جيانلوكا مانشيني، إيفان نديكا، ماريو هيرموسو.

خط الوسط: برايان كريستانتي، كواديو كونيه، ويسلي فرانكا، رينش.

خط الهجوم: باولو ديبالا، بيليجريني، دونيل مالين.

تشكيل تورينو ضد روما في الدوري الإيطالي 

حراسة المرمى: بالاري

خط الدفاع: كوكو - تاميز - إسمايلي

خط الوسط: لازارو - إلخان- جينيتيس- أبوخلال

خط الهجوم: نجونجي - أدامز - فلاسيتش

ترتيب الفريقين في الدوري الإيطالي 

وبهذه النتيجة يرفع فريق روما رصيده إلى 42 نقطة في المركز الرابع  بجدول ترتيب الدوري الإيطالي، بينما تجمد رصيد تورينو عند النقطة 23 في المركز الثاني عشر.

إنتر ميلان يفوز علي أودينيزي

وفي نفس الجولة حقق فريق إنتر ميلان الفوز علي نظيره أودينيزي بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بينهما أمس ضمن مواجهات الجولة الـ21 من الدوري الإيطالي لكرة القدم “الكالتشيو”.  

هدف فوز إنتر ميلان علي أودينيزي

سجل لاوتارو مارتينيز هدف فوز فريق إنتر ميلان في الدقيقة 20.

وبتلك النتيجة يحتل فريق إنتر ميلان صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 49 نقطة، بينما يأتي أودينيزي في المركز العاشر برصيد 26 نقطة. 

