أمن الشرقية يكشف ملابسات واقعة التحرش بطالبة في الزقازيق

أمن الشرقية يكشف ملابسات واقعة التحرش بطالبة بالزقازيق
نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية في كشف ملابسات واقعة تحرش بطالبة، والتعدي عليها بالضرب بدائرة مدينة الزقازيق، وتم ضبط المتهم المتورط في الواقعة، بعد فحص ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي.


وتعود تفاصيل الواقعة إلى رصد الأجهزة الأمنية تعليقًا على أحد الحسابات بمواقع التواصل الاجتماعي، تضررت فيه صاحبة الحساب من قيام شخص بالتحرش بكريمة صديقتها، والتعدي عليها بالضرب داخل نطاق محافظة الشرقية، وعلى الفور وجهت القيادات الأمنية بفحص المنشور والوقوف على حقيقة الواقعة وتحديد أطرافها.


وبالفحص والتحري، تبين أن قسم شرطة ثاني الزقازيق كان قد تلقى بلاغًا بتاريخ 14 ينايرالجاري من طالبة مقيمة بدائرة القسم، أفادت بتعرضها للتحرش أثناء سيرها بالطريق العام على يد طالب مقيم بدائرة مركز شرطة الزقازيق، وهو ما تطابق مع مضمون ما تم نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من إعداد كمين محكم أسفر عن ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه في البلاغ.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتهم.

