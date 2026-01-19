الإثنين 19 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

الأمن يكشف ملابسات فيديو سير تروسيكل عكس الاتجاه بالإسكندرية ويضبط قائده

الأمن يكشف ملابسات
الأمن يكشف ملابسات فيديو تروسيكل عكس الاتجاه بالإسكندرية
18 حجم الخط

 كشفت  الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر أحد الأشخاص من قائد دراجة نارية «تروسيكل» لقيامه بالسير عكس الاتجاه والاصطدام به، ما أسفر عن إصابته بدائرة محافظة الإسكندرية.

<strong alt=
الأمن يكشف ملابسات فيديو تروسيكل عكس الاتجاه بالإسكندرية وضبط قائده

 وبالفحص تبين عدم ورود بلاغات رسمية في الواقعة، إلا أن التحريات أسفرت عن تحديد وضبط مركبة «تروسيكل» بدون لوحات معدنية، وقائدها بائع خردة له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الرمل.


وبمواجهة المتهم أقر بارتكابه الواقعة، موضحًا أنه سلك عكس الاتجاه لاختصار الطريق، وفرّ من مكان الحادث خشية المساءلة القانونية.

وتم التحفظ على مركبة «التروسيكل»، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال قائدها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

وزارة الداخلية كشف ملابسات تروسيكل السير عكس الاتجاه حادث تصادم الاسكندرية ثان الرمل مخالفات مرورية اصابة مواطن مواقع التواصل الاجتماعي الامن العام

مواد متعلقة

ملصق مجلس النواب لم يُنقذه، ضبط قائد سيارة تجاوز الرصيف وسار عكس الاتجاه بمدينة نصر

وصلة مزاح تنتهي بمشاجرة في الغربية والأمن يكشف التفاصيل

مزارع يمزق جسد شاب إثر خلافات الجيرة بالمنوفية

مصرع شخص وإصابة 4 آخرين في انقلاب سيارة ملاكي بالهرم

ضبط عصابة بتهمة سرقة شقة وإشعال النيران بها لإخفاء الجريمة بمدينة بدر

خلاف على أولوية المرور ينتهى بمشاجرة فى الإسكندرية

الداخلية تكشف حقيقة فيديو تحصيل أموال بدون وجه حق بأحد الارتكازات الأمنية

مصدر أمني ينفي شائعات وفاة وتعذيب أفراد شرطة بالقاهرة وقنا
ads

الأكثر قراءة

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس غدا الثلاثاء

انتحار شاب بحبتي غلة في الوادي الجديد

رئيس شركة مياه بني سويف تتابع أعمال تجديد محطة صرف ننا بإهناسيا

ضبط 3 أشخاص بالإسماعيلية استولوا على مستندات من الشهر العقاري

طقس الغد، أمطار خفيفة على هذه المناطق

أبرزها كأس العالم 2026، توقفات أجندة فيفا لعام 2026

مسلسلات رمضان 2026، قناة ON تطرح برومو جديدا لـ "علي كلاي" (فيديو)

الركراكي يكشف سبب إضاعة ركلة جزاء المغرب أمام السنغال وحقيقة الاتفاق على إهدارها

خدمات

المزيد

تعرف على سعر كيلو السكر اليوم الإثنين

أسعار الألومنيوم بالبورصات العالمية اليوم

تعرف على سعر السكر اليوم الإثنين

تعرف على سعر الأرز اليوم الإثنين في الأسواق

المزيد

انفوجراف

أسود التيرانجا ثالث منتخب يعلق "نجمتين" في أمم إفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم استعمال الموظف معلومات الشركة في المصلحة الخاصة؟ المفتي يجيب

هل صام النبي شهر شعبان كاملا ؟ مجمع البحوث الإسلامية يوضح (فيديو)

مفتي الجمهورية: أخلاقيات المهن حتمية في عصر الذكاء الاصطناعي (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية