الأمن يكشف ملابسات فيديو سير تروسيكل عكس الاتجاه بالإسكندرية ويضبط قائده

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر أحد الأشخاص من قائد دراجة نارية «تروسيكل» لقيامه بالسير عكس الاتجاه والاصطدام به، ما أسفر عن إصابته بدائرة محافظة الإسكندرية.

الأمن يكشف ملابسات فيديو تروسيكل عكس الاتجاه بالإسكندرية وضبط قائده

وبالفحص تبين عدم ورود بلاغات رسمية في الواقعة، إلا أن التحريات أسفرت عن تحديد وضبط مركبة «تروسيكل» بدون لوحات معدنية، وقائدها بائع خردة له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الرمل.

وبمواجهة المتهم أقر بارتكابه الواقعة، موضحًا أنه سلك عكس الاتجاه لاختصار الطريق، وفرّ من مكان الحادث خشية المساءلة القانونية.

وتم التحفظ على مركبة «التروسيكل»، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال قائدها.

