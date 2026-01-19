مزارع يمزق جسد شاب إثر خلافات الجيرة بالمنوفية

18 حجم الخط

تمكنت أجهزة الأمن بالمنوفية من ضبط متهم بتهمة التعدي على شخص آخر بالضرب باستخدام سلاح أبيض، بعد تداول مقطع فيديو للواقعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

ضبط متهم تعدى بسلاح أبيض على آخر بالمنوفية

ضبط متهم تعدى بسلاح أبيض على آخر

أفادت التحريات الأولية بعدم ورود أي بلاغ رسمي، وأوضح المجني عليه، وهو مصاب بجروح وسحجات متعددة، أنه تعرض للاعتداء على يد الجاني، وهو مزارع مقيم بذات دائرة مركز شرطة بركة السبع، بسبب خلافات حول الجيرة.

ضبط المتهم والسلاح

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة، وأقر أمام جهات التحقيق بارتكاب التعدي على المجني عليه.

الإجراءات القانونية

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق مع المتهم.

وعلى جانب آخر،كشفت أجهزة الأمن بالشرقية ملابسات مقطع فيديو متداول يظهر شخصًا يحرض كلبه على الاعتداء على عامل، بهدف "اللهو

وكان مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا فيديو يُظهر قيام شخص بتحريض كلبه للهجوم على عامل بدائرة قسم شرطة أول الزقازيق، ولم يُسجّل أي بلاغ رسمي وقت الواقعة.

تحديد هوية المجني عليه

وكانت الأجهزة الأمنية تمكنت من تحديد هوية المجني عليه، وهو عامل مقيم بدائرة قسم ثان الزقازيق، وأكد أن الحادث وقع بتاريخ 14 من الشهر الجاري أثناء تواجده في محل عمله، وأن نجل مالك المحل قام بتحريض كلبه للهجوم عليه بقصد "الترهيب واللهو".

ضبط المتهم واعترافه

وتمكنت الشرطة من ضبط المتهم بحوزته الكلب المستخدم، واعترف بارتكاب الواقعة، مدعيًا أنها كانت مزاحًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.