القبض على متهمين بمحاولة تحطيم مقام الشيخ عويس بأسوان لجذب المشاهدات

ألقت أجهزة الأمن بأسوان القبض على شخصين بعد تداول مقطع فيديو يظهر محاولة تسلق وهدم مقام الشيخ عويس، بهدف تصوير الواقعة ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي لجذب المشاهدات وتحقيق "التريند".

تحديد هوية المتهم

بعد فحص الفيديو وتكثيف التحريات، تبين أن المتسلق يعاني من اضطرابات نفسية ويتلقى العلاج بإحدى مستشفيات الأقصر، ويقيم بدائرة مركز شرطة إدفو بأسوان.

ضبط المصور والمحرض

كما تم ضبط الشخص الذي صور ونشر الفيديو، ويعمل عاملًا ويقيم بنفس الدائرة. وبمواجهته، اعترف بأنه شاهد المتهم الأول أثناء محاولته تخريب المقام، وقام بتحريضه وتشجيعه لاستكمال الفعل بهدف نشر المقطع وتحقيق نسب مشاهدات عالية على مواقع التواصل الاجتماعي.

الإجراءات القانونية

وتم التحفظ على المتهمين، وجاري عرضهما على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي وقت سابق كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية حقيقة ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن ادعاء إجبار مواطن على التصالح بعد حادث تصادم بمنطقة الخصوص بمحافظة القليوبية.

وأوضحت الوزارة أنه بالفحص تبين وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي يقودها شقيق الشاكي وسيارة نقل أعلى الطريق الدائري بدائرة قسم شرطة الخصوص، حيث تم إخطار شرطة النجدة، واصطحاب الطرفين إلى القسم، وتم التصالح بينهما بشكل ودي.

وبسؤال الشاكي، نفى قيام رجال الشرطة باحتجاز شقيقه أو تهديده لإجباره على التنازل عن المحضر، وأقر بأن ما نشره جاء نتيجة ظن خاطئ منه باعتقاد إجبار شقيقه على التصالح، مؤكدًا تنازله عن شكواه.

