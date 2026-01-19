أنا اتثبت بمطواة واتاخد مني موبايلي، واقعة مرعبة لهجوم شابين على فتاة بالتجمع وسرقتها بالإكراه (فيديو)

18 حجم الخط

سرقة بالإكراه، "أتثبت بمطواه من شابين بموتوسيكل في التجمع، وأخذوا مني الموبايل وسط الناس"، هكذا قالت فتاة تدعى مريم رأفت عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي"فيس بوك"، وبدا عليها التأثر الشديد في الرسالة التي بثتها، مؤكدة أنها لم تكن تتخيل أن يحدث معها هذا الموقف وسط الناس، دون رد فعل منهم.

الهجوم على فتاة بمطواة في التجمع وسرقة هاتفها المحمول

وكتبت مريم رأفت، في تدوينة لها عبر "الفيس بوك"، عن مشكلة مهاجمتها بالمطواة، وأخذ موبايلها "إمبارح بتاريخ 18/ 1/ 2026 الساعة 8:40، اتنين بمطواة على موتوسيكل وقفوني وخدوا الموبايل وعورني في إيدي كنت في التجمع الخامس بعد جامعة الفيوتشر".

الفتاه تحكي حادث سرقة هاتفها المحمول بالإكراه، فيتو



وتابعت: "الموبايل اتقفل وبعدها اتفتح تاني ورنيت ورد عليا "الحرامي" وقالي (خمسين الف وارجع لك موبايلك)، قولتله أنا موافقة بس عايزة موبايلي، وبعدها بعتلي لينك هكر أكنه من apple على أساس أدخل عليه، واكتب الاي كلود والباسورد طبعا فهمت انه لينك هكر ومفتحتوش".

وقالت "أنا رايحة قسم التجمع الخامس حالًا أعمل محضر باللي حصل وعايز حقي أنا مش عايشة في غابة"

وسردت مريم رأفت حكاية مهاجمتها بمطواة في التجمع وسرقة هاتفها المحمول، في مقطع فيديو بثته عبر صفحتها بـ"الفيس بوك"، فقالت: "إمبارح بتاريخ 18-1-2026، أنا اتثبت بمطواة واتاخد مني موبايلي، من إمبارح وأنا بترعش من الصدمة اللي حصلتلي، مش عارفه هما عملولي أيه إيدي بتوجعني، الواحد في الوقت نفسه مش بيبقى فاهم، لكن اكتشفت أنهم جرحوني في أيدي وهما بياخدوا الموبايل"

شابان على موتوسيكل يسرقون موبايل فتاة بالإكراه وسط الناس

وتابعت الفتاة: "وفيه اثنين شباب على موتوسيكل ثبتوني بمطواة، وللأسف الوقت كان في الليل، ولم أتمكن من التقاط رقم الموتوسيكل، ووسط الناس، وكل ده هيتجاب بالكاميرات، وحدث ذلك الساعة 8 ونصف مساءً، ووسط الناس، وماحدش نطق، واحد بمطاه الناس هتعمل له أيه؟!"



وقالت: "أطالب الشرطة بحقي، وأتمني نكون في مجتمع ما يكونش فيه ناس بتسرق وتثبت بعض في وسط الشارع، مش متخيلة لحد دلوقت اللي حصل".

وأضافت الفتاة عبر مقطع الفيديو عن لصوص المحمول: "اللص اللي أخذ الموبايل قفله أول ما أخذه، وبعدها بشوية الموبايل اتفتح، رنيت عليه ورد عليا، وطلب مني 50 ألف جنيه، مقابل أنه يعطيني موبايلي، قلت له تمام وتلقى أخذتهم بالحلال بدل ما تخدهم مش بالحلال، ورنيت عليه مرة أخري لم يرد، لكنه أرسل رسالة على الموبايل اللي اتصلت به، وكانت رسالة قرصنة "هكر"، من أيفون 16 بروماكس، لذا رفض أن أضغط على الرسالة لأنها كانت ستطالبني بكلمة السر والأي كلود، حتى لا أفقد موبايلي".

وقالت: "عايزة الشرطة تجيب اي حقي، أنا اتثبت بمطواه واتاخد مني موبايلي واتعورت، ومش هقدر أنام باليل وأنا متاخد مني الموبايل بهذه الطريقة البشعة، هل بقينا في غابة، أنا مش مستوعبة اللي حصل، وما كنتش متخيلة أتحط في موقف زي ده، وأنا نزلة أعمل محضر".

أثار حديث تثبيت الفتاة ومهاجمتها بمطواة من شابين على دراجة نارية "موتوسيكل" وسط الناس دون تدخل، استياء العديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الذي طالبوا الشرطة بالقبض على اللصوص، الذين يتسببون في ترويع الناس، وبث الرعب بين المجتمع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.