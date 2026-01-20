الثلاثاء 20 يناير 2026
رياضة

ضياء السيد عن ملف مزدوجي الجنسية: بيرفضوا يلعبوا للمنتخب وبعضهم بيطلب فلوس

هيثم حسن، فيتو
هيثم حسن، فيتو
أكد ضياء السيد، مدرب منتخب مصر السابق، أن ملف اللاعبين مزدوجي الجنسية يواجه العديد من التعقيدات، أبرزها المطالب المالية من بعض اللاعبين مقابل تمثيل المنتخب الوطني.

اللاعبون مزدوجو الجنسية يطلبون أموالًا لتمثيل منتخب مصر 

وقال ضياء السيد، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة على قناة "cbc"، إن هذه الأزمة واجهته شخصيًّا خلال فترة عمله ضمن الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش.

وأوضح: "موضوع مزدوجي الجنسية فيه مشكلة حقيقية، لأن بعض اللاعبين بيطلبوا فلوس، وده حصل معايا بالفعل وأنا شغال مع كيروش".

وأضاف أن استقطاب اللاعبين الكبار من مزدوجي الجنسية أمر بالغ الصعوبة، مشيرًا إلى أن أغلبهم لا يوافق على اللعب لمنتخب مصر، ولن تجد لاعب مثل إبراهيم دياز الذي اختار تمثيل منتخب المغرب، مؤكدًا أن الحل الأنسب يكون في استهداف اللاعبين في سن صغيرة قبل بروزهم.

 

لاعب ريال أوفييدو طلب أموالا لتمثيل منتخب مصر 

وكشف ضياء السيد أن هيثم حسن، لاعب ريال أوفييدو الإسباني، طلب الحصول على مقابل مادي نظير اللعب لمنتخب مصر، وهو ما يعكس حجم التعقيد في هذا الملف.

واختتم تصريحاته بتأكيد أن الاستعانة بمزدوجي الجنسية قد تكون جزءًا من حلول متعددة لأزمة الكرة المصرية على مستوى المنتخبات، لكنها لا تمثل الحل الأمثل أو الوحيد، في ظل الحاجة إلى تطوير المنظومة الكروية بشكل شامل.

