مصرع سيدة وإصابة 5 آخرين في حادث تصادم بطريق القصير – مرسى علم

حوادث

لقيت سيدة مصرعها، صباح اليوم الإثنين، بينما أُصيب 5 أشخاص آخرين، في حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى ملاكي  بطريق القصير – مرسى علم، جنوب محافظة البحر الأحمر.

وكانت غرفة عمليات النجدة تلقت إخطارًا بوقوع حادث تصادم على الطريق المشار إليه، وعلى الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث تبين وقوع التصادم بمنطقة بورت غالب بين سيارة ملاكي وأخرى ميكروباص.

وأسفر الحادث عن مصرع دعاء ع. م، 36 عامًا، فيما أُصيب كل من: عبدالرحيم ج. ع، 50 عامًا، كدمة بالرأس، إبراهيم ح. م، 42 عامًا، كدمات متفرقة بالجسم، محمد ف. م، 24 عامًا، كدمات وسحجات بالجسم، بيومي م. ب، 30 عامًا، كدمات بالجسم، محمد ه. ف، 28 عامًا، كدمات بالجسم. 

وتم نقل جثمان المتوفاة إلى مشرحة  مستشفى مرسى علم لجراحات اليوم الواحد تحت تصرف جهات التحقيق، بينما جرى نقل المصابين إلى مستشفيي القصير والأصيل لتلقي الإسعافات اللازمة، واتخاذ الإجراءات الطبية المطلوبة.

وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت  الجهات المختصة لمباشرة التحقيق وبيان أسباب الحادث. 

الجريدة الرسمية