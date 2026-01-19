ضبط عصابة بتهمة سرقة شقة وإشعال النيران بها لإخفاء الجريمة بمدينة بدر

18 حجم الخط

ألقى رجال المباحث بالقاهرة، القبض على عاطل وسيدة لسرقة شقة وإشعال النيران بها لإخفاء الجريمة بمدينة بدر.

على غرار عصابة حمادة وتوتو..ضبط لصوص سرقة شقة واشعال النيران بها لإخفاء الجريمة بمدينة بدر

سرقة شقة سكنية "بأسلوب المفتاح"المصطنع وإشعال النيران بها

وكان قسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة تلقى بلاغا يفيد بنشوب حريق بشقة سكنية بدائرة القسم، وعلى الفور تم الإنتقال والسيطرة على الحريق دون حدوث إصابات وتبين نشوب حريق بالشقة "خالية من السكان" مما نتج عنه إحتراق بعض محتوياتها وبسؤال مالكها قرر بإكتشافه سرقة بعض محتويات الشقة.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، تمكن رجال الشرطة من تحديد مرتكبى الواقعة شخص وسيدة "لهمامعلومات جنائية"، حيث تبين قيامهما بسرقة الشقة وإشعال الحريق بها.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبحوزتهما كمية من المواد المخدرة – 13 مفتاح مصطنع –عدد من الأدوات المستخدمة فى إرتكاب واقعة السرقة.

وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة والدخول للشقة محل البلاغ بإستخدام "مفتاح مصطنع"عقب التأكد من عدم تواجد أحد بداخلها وقيامهما عقب ذلك بإشعال النيران بالشقة لطمس آثار السرقة وتم بإرشادهما ضبط المسروقات المستولى عليها، وأن المواد المخدرة المضبوطة بحوزتهما بقصد التعاطى.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيقات.

