الإثنين 19 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

أمن سوهاج يداهم مخزنًا لإعادة تعبئة زيوت سيارات مجهولة بطما

مضبوطات
مضبوطات
18 حجم الخط

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج في توجيه ضربة قوية لمافيا الغش التجاري، بعدما تمكنت من مداهمة مخزن غير مرخص بدائرة مركز طما، تخصص في إعادة تعبئة زيوت سيارات مجهولة المصدر داخل عبوات تحمل علامات تجارية كبرى، تمهيدًا لطرحها بالأسواق وتضليل المواطنين.


وجاءت تفاصيل الواقعة عقب ورود معلومات مؤكدة للأجهزة الأمنية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، تفيد قيام شخصين بإدارة مخزن بدون ترخيص يُستخدم كوكَر لإعادة تعبئة زيوت سيارات مجهولة المصدر، مع تزييف علامات تجارية لشركات عالمية ومحلية معروفة، بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة على حساب سلامة المستهلكين.


وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن النيابة العامة، شنت الأجهزة الأمنية حملة موسعة استهدفت المخزن،  وأسفرت عن ضبط مالكيه، وبفحص المكان عُثر على3000لتر من زيوت السيارات مجهولة المصدر معدة للتعبئة، وكميات كبيرة من الملصقات والكراتين المطبوعة بعلامات تجارية مزيفة، إلى جانب عدد كبير من العبوات الفارغة والممتلئة بمختلف الأحجام، فضلًا عن الأدوات والمعدات الفنية المستخدمة في عمليات التعبئة والتغليف.


وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط، اعترفا تفصيليًا بنشاطهما الإجرامي، وأقرا بقيامهما بتجميع الزيوت المستعملة، وإعادة تصفيتها وتعبئتها داخل عبوات جديدة تحمل علامات تجارية مقلدة، لإيهام المستهلكين بأنها منتجات أصلية وبيعها بأسعار السوق الرسمية.
وتم التحفظ على كافة المضبوطات والمعدات، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الغش التجارى زيوت سيارات زيوت مجهولة المصدر سوهاج طما ضبط مخزن تزييف علامات تجارية وزارة الداخلية اخبار الحوادث

مواد متعلقة

التنقيب في أسيوط والبيع بالمنيا، ضبط شخصين بحوزتهما 53 قطعة أثرية

ضبط متهم بتحريض كلب للتعدي على عامل بالشرقية

القبض على متهمين بمحاولة تحطيم مقام الشيخ عويس بأسوان لجذب المشاهدات

ضبط سيدتين بتهمة الترويج لأعمال منافية للآداب عبر تطبيقات الهاتف في الإسكندرية

القبض على 13 متهمًا بالتعدي على تاجر بأسيوط

ضبط ناد صحى يستخدم للأعمال المنافية للآداب فى العجوزة

مديرية أمن الشرقية تنظم حملة للتبرع بالدم بمشاركة رجال الشرطة

أمن القليوبية ينجح في إعادة طالب تغيب عن منزله بسبب خلافات أسرية
ads

الأكثر قراءة

ارتفاع أسعار سبائك الذهب، تعرف على جميع الأوزان بالصاغة اليوم الإثنين

مدبولي: تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر وتكوين مخزون استراتيجي آمن

رئيس الوزراء: توجيهات من الرئيس ببدء تنفيذ مدينة العاصمة الطبية

كشف وعلاج بالمجان لـ827 مريضا في قافلة طبية بقرية الحيبة ببني سويف

خطوات الاشتراك التأميني لعمال النقل البري والأوراق المطلوبة

تفاصيل قرعة ربع نهائي كأس ملك إسبانيا بعد وداع ريال مدريد

أسعار الذهب تشتعل بمنتصف تعاملات اليوم وهذا العيار يسجل 7130 جنيها

معركة فوطة ميندي بمباراة المغرب والسنغال تثير الجدل، والنشطاء: المغاربة ربطوها بالسحر وحاولوا منعها

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر اليوم الإثنين

تعرف على سعر الأرز اليوم الإثنين في الأسواق

بعد إلغاء حجوزات "فوري"، ما هي الطرق البديلة للحصول على تذاكر القطارات؟

سعر الفاكهة اليوم، الفراولة ترتفع 3 جنيهات في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

خطوط أتوبيسات معرض الكتاب 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

وزير الأوقاف الأردني: حضارة الإسلام قامت على العمل وإتقان المهن

مفتي الجمهورية: "الالتزام بالمعايير الأخلاقية" التحدي الحقيقي في عصر الذكاء الاصطناعي

"البحوث الإسلامية" يوضح فضل شهر شعبان واستحباب طاعة الله في وقت الغفلة (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية