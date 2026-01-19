أمن سوهاج يداهم مخزنًا لإعادة تعبئة زيوت سيارات مجهولة بطما

18 حجم الخط

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج في توجيه ضربة قوية لمافيا الغش التجاري، بعدما تمكنت من مداهمة مخزن غير مرخص بدائرة مركز طما، تخصص في إعادة تعبئة زيوت سيارات مجهولة المصدر داخل عبوات تحمل علامات تجارية كبرى، تمهيدًا لطرحها بالأسواق وتضليل المواطنين.



وجاءت تفاصيل الواقعة عقب ورود معلومات مؤكدة للأجهزة الأمنية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، تفيد قيام شخصين بإدارة مخزن بدون ترخيص يُستخدم كوكَر لإعادة تعبئة زيوت سيارات مجهولة المصدر، مع تزييف علامات تجارية لشركات عالمية ومحلية معروفة، بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة على حساب سلامة المستهلكين.



وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن النيابة العامة، شنت الأجهزة الأمنية حملة موسعة استهدفت المخزن، وأسفرت عن ضبط مالكيه، وبفحص المكان عُثر على3000لتر من زيوت السيارات مجهولة المصدر معدة للتعبئة، وكميات كبيرة من الملصقات والكراتين المطبوعة بعلامات تجارية مزيفة، إلى جانب عدد كبير من العبوات الفارغة والممتلئة بمختلف الأحجام، فضلًا عن الأدوات والمعدات الفنية المستخدمة في عمليات التعبئة والتغليف.



وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط، اعترفا تفصيليًا بنشاطهما الإجرامي، وأقرا بقيامهما بتجميع الزيوت المستعملة، وإعادة تصفيتها وتعبئتها داخل عبوات جديدة تحمل علامات تجارية مقلدة، لإيهام المستهلكين بأنها منتجات أصلية وبيعها بأسعار السوق الرسمية.

وتم التحفظ على كافة المضبوطات والمعدات، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.

