الداخلية تكشف حقيقة فيديو تحصيل أموال بدون وجه حق بأحد الارتكازات الأمنية

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية حقيقة مقطع فيديو جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاء أحد الأشخاص قيام قوة أمنية بأحد الارتكازات بالقاهرة، بتحصيل مبالغ مالية منه دون وجه حق أثناء استقلاله سيارة برفقة صديقه.

رصد الفيديو وفحص ملابساته

البداية جاءت عقب رصد تداول مقطع الفيديو، والذي زعم خلاله صاحبه تعرضه لتحصيل أموال من أفراد ارتكاز أمني أثناء سيره بالسيارة، مدعيًا عدم وجود سند قانوني للإجراء.

وبالفحص، تمكن رجال الشرطة من تحديد هوية الشخص الظاهر بالمقطع، وتبين أنه مقيم بدائرة قسم شرطة الوراق بمحافظة الجيزة، وله معلومات جنائية مسجلة.

غرامة مرورية بسبب ملصقات مخالفة

وبسؤال المذكور، قرر أنه بتاريخ 14 يناير الجاري وأثناء سيره بالسيارة قيادة صديقه بأحد الطرق بالقاهرة، تم استيقافهما بأحد الارتكازات الأمنية، حيث جرى تحرير مخالفة مرورية لوجود ملصقات على الزجاج الأمامي والخلفي للسيارة، بالمخالفة للقواعد المرورية.

وأضاف أنه عقب انصرافه ألقى إيصال المخالفة وقام بتصوير مقطع الفيديو المتداول، مدعيًا على خلاف الحقيقة قيام القوة الأمنية بتحصيل مبالغ مالية منه والمواطنين دون وجه حق، وذلك بدافع تضرره من سداد الغرامة المالية.

حذف الفيديو بعد تفهم حقيقة المخالفة

وأكدت التحريات أن ما ورد بالمقطع غير صحيح، وأن الإجراء الذي تم كان قانونيًا، حيث قام الشخص لاحقًا بحذف الفيديو عقب تفهمه أن وجود الملصقات يُعد مخالفة مرورية تستوجب الغرامة وفقًا للقانون.

