الثلاثاء 20 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

المغرب ينضم رسميا إلى دعوة ترامب للمشاركة في "مجلس السلام" بغزة

الملك محمد السادس،
الملك محمد السادس، فيتو
18 حجم الخط

أعلنت وزارة الخارجية المغربية، الإثنين، أن الملك محمد السادس وافق على دعوة وجهها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للانضمام بصفته عضوًا مؤسسًا في مجلس السلام في غزة.


وأكد البيان أن المغرب سيعمل على المصادقة على الميثاق التأسيسي للمجلس.

وجاء في بيان الوزارة: "تشيد المملكة المغربية بإعلان إطلاق المرحلة الثانية من مخطط السلام الشامل للرئيس ترامب، وكذا بالإحداث الرسمي للجنة الوطنية لإدارة غزة كهيئة انتقالية مؤقتة".

في الوقت نفسه، أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تلقى دعوة مماثلة للانضمام إلى المجلس، حيث صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف: "نعم، تلقى الرئيس بوتين دعوة عبر القنوات الدبلوماسية للانضمام إلى مجلس السلام. نحن الآن ندرس تفاصيل هذا الاقتراح، بما في ذلك إجراء اتصالات مع الجانب الأمريكي لتوضيح جميع الحيثيات الدقيقة".

وكان البيت الأبيض قد كشف في بيان سابق أن مجلس السلام في غزة الذي سيرأسه الرئيس الأمريكي ترامب سيضم شخصيات بارزة، منها السيناتور ماركو روبيو، والمبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، وصهر ترامب جاريد كوشنر، بالإضافة إلى رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير.

ويأتي انضمام المغرب من ضمن الجهود الأمريكية لإطلاق المرحلة الثانية من خطة ترامب للسلام، والتي تهدف إلى إدارة شؤون غزة بشكل مؤقت عبر لجنة وطنية وفريق دولي يضم شخصيات سياسية وخبراء دوليين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

وزارة الخارجية المغربية الملك محمد السادس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجلس السلام في غزة رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير
ads

الأكثر قراءة

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس غدا الثلاثاء

مسلسلات رمضان 2026، قناة ON تطرح برومو جديدا لـ "علي كلاي" (فيديو)

طقس الغد، أمطار خفيفة على هذه المناطق

كومو يضرب لاتسيو بثلاثية نظيفة في الدوري الإيطالي

في الوقت بدل الضايع، برايتون يخطف تعادلًا مثيرًا أمام بورنموث بالدوري الإنجليزي

حسام حسن يطيح بلاعبين ويمنح الفرصة لثلاثي بيراميدز وثنائي الأهلي

الدوري الإيطالي، كومو يتقدم على لاتسيو بثنائية في الشوط الأول

وفاة مشجع سنغالي بطعنات في المغرب بعد نهائي أمم أفريقيا

خدمات

المزيد

تعرف على سعر كيلو السكر اليوم الإثنين

أسعار الألومنيوم بالبورصات العالمية اليوم

تعرف على سعر السكر اليوم الإثنين

تعرف على سعر الأرز اليوم الإثنين في الأسواق

المزيد

انفوجراف

أسود التيرانجا ثالث منتخب يعلق "نجمتين" في أمم إفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 20 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

احتفالا بمولده، سيرة ابن الفارض وأشعاره

الأوقاف: مؤتمر المهن في الإسلام رسالة مصر للعالم

المزيد
الجريدة الرسمية