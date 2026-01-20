المغرب ينضم رسميا إلى دعوة ترامب للمشاركة في "مجلس السلام" بغزة

18 حجم الخط

أعلنت وزارة الخارجية المغربية، الإثنين، أن الملك محمد السادس وافق على دعوة وجهها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للانضمام بصفته عضوًا مؤسسًا في مجلس السلام في غزة.



وأكد البيان أن المغرب سيعمل على المصادقة على الميثاق التأسيسي للمجلس.

وجاء في بيان الوزارة: "تشيد المملكة المغربية بإعلان إطلاق المرحلة الثانية من مخطط السلام الشامل للرئيس ترامب، وكذا بالإحداث الرسمي للجنة الوطنية لإدارة غزة كهيئة انتقالية مؤقتة".

في الوقت نفسه، أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تلقى دعوة مماثلة للانضمام إلى المجلس، حيث صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف: "نعم، تلقى الرئيس بوتين دعوة عبر القنوات الدبلوماسية للانضمام إلى مجلس السلام. نحن الآن ندرس تفاصيل هذا الاقتراح، بما في ذلك إجراء اتصالات مع الجانب الأمريكي لتوضيح جميع الحيثيات الدقيقة".

وكان البيت الأبيض قد كشف في بيان سابق أن مجلس السلام في غزة الذي سيرأسه الرئيس الأمريكي ترامب سيضم شخصيات بارزة، منها السيناتور ماركو روبيو، والمبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، وصهر ترامب جاريد كوشنر، بالإضافة إلى رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير.

ويأتي انضمام المغرب من ضمن الجهود الأمريكية لإطلاق المرحلة الثانية من خطة ترامب للسلام، والتي تهدف إلى إدارة شؤون غزة بشكل مؤقت عبر لجنة وطنية وفريق دولي يضم شخصيات سياسية وخبراء دوليين.

