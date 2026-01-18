الداخلية تكشف ملابسات فيديو ادعاء طبيب بشأن استيلاء أبنائه على أمواله

18 حجم الخط

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي تضمن ادعاء أحد الأشخاص “طبيب” – متواجد حاليًا خارج البلاد – بشأن قيام أبنائه بالاستيلاء على مبالغ مالية منه ورفض ردها وتهديده بالسجن، وقد باشرت الجهات الأمنية التحقيق في الواقعة.

الداخلية تكشف ملابسات فيديو طبيب أدعى استيلاء أبنائه على أمواله

وبالفحص، تبين عدم ورود أي بلاغ رسمي في هذا الشأن، كما أمكن تحديد القائم على نشر الفيديو، وهو الأب المتواجد خارج البلاد، متزوج من سيدتين، إحداهما متوفاة منذ عام 2011 وله منها ثلاثة أبناء، والأخرى له منها اثنان.

وأظهرت التحقيقات وجود خلافات على قطعة أرض بالشرقية بينه وبين أحد أبنائه من الزوجة المتوفاة، دون أن يتم اتخاذ أي إجراءات قانونية بشأن هذا النزاع. كما تبين أن تصوير ونشر المقطع جاء بهدف كسب تعاطف الرأي العام والضغط على نجله لاسترداد قطعة الأرض.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع استمرار النيابة العامة في متابعة التحقيقات.

