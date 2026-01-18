الأحد 18 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

الداخلية تكشف ملابسات فيديو ادعاء طبيب بشأن استيلاء أبنائه على أمواله

فيديو ادعاء طبيب
فيديو ادعاء طبيب بشأن استيلاء أبنائه على أمواله
18 حجم الخط

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي تضمن ادعاء أحد الأشخاص “طبيب” – متواجد حاليًا خارج البلاد – بشأن قيام أبنائه بالاستيلاء على مبالغ مالية منه ورفض ردها وتهديده بالسجن، وقد باشرت الجهات الأمنية التحقيق في الواقعة.

ولادى خدوا شقى عمره 50 مليون جنيه.. الداخلية تكشف ملابسات فيديو طبيب أدعى استيلاء أبنائه على أمواله 
 الداخلية تكشف ملابسات فيديو طبيب أدعى استيلاء أبنائه على أمواله 

وبالفحص، تبين عدم ورود أي بلاغ رسمي في هذا الشأن، كما أمكن تحديد القائم على نشر الفيديو، وهو الأب المتواجد خارج البلاد، متزوج من سيدتين، إحداهما متوفاة منذ عام 2011 وله منها ثلاثة أبناء، والأخرى له منها اثنان.

وأظهرت التحقيقات وجود خلافات على قطعة أرض بالشرقية بينه وبين أحد أبنائه من الزوجة المتوفاة، دون أن يتم اتخاذ أي إجراءات قانونية بشأن هذا النزاع. كما تبين أن تصوير ونشر المقطع جاء بهدف كسب تعاطف الرأي العام والضغط على نجله لاسترداد قطعة الأرض.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع استمرار النيابة العامة في متابعة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

خلاف عائلي الشرقية مقطع فيديو متداول وسائل التواصل الاجتماعي استيلاء على أموال النزاعات العائلية النيابة العامة التحقيقات القانونية أخبار الشرقية اليوم

مواد متعلقة

الأمن يكشف ملابسات فيديو متداول بشأن التعدي على طالب داخل جامعة بالشرقية

مطالبة برسوم وهمية أمام مسجد تاريخي بالخليفة.. كشف ملابسات فيديو متداول

دهس أمام مدرسة بالجيزة.. ضبط قائد سيارة ملاكي تسبب في وفاة أم وطفلها وإصابة آخر

بعد تصدرها التريند، ضبط سيدة بتهمة إلقاء حجارة على سيارة ببورسعيد

ضبط 5 أشخاص خطفوا أجنبيا بعد نصبه عليهم في صفقة مخدرات بمدينة نصر

ضبط 3 سيدات لممارستهن الأعمال المنافية للآداب بالإسكندرية

اشترك معانا هتاخد أرباح، ضبط تشكيل عصابي بتهمة النصب على المواطنين عبر موقع إلكتروني مزيف

تحرير عامل وإلقاء القبض على 4 أشخاص احتجزوه لإجباره على توقيع إيصالات أمانة بمدينة بدر
ads

الأكثر قراءة

دار الإفتاء: الثلاثاء غرة شهر شعبان لعام 1447 هجريًّا

تعرف على سعر السكر اليوم الأحد في الأسواق

الداخلية تكشف ملابسات فيديو ادعاء طبيب بشأن استيلاء أبنائه على أمواله

وزير الري أمام الشيوخ: نعتمد على الطائرات المسيرة في متابعة تطهير المجاري المائية

مصرع 3 عناصر شديدة الخطورة وضبط مخدرات وأسلحة بقيمة 77 مليون جنيه

جيرونا الإسباني يكشف لـ"فيتو" حقيقة مفاوضاته مع أليو ديانج لاعب الأهلي

لإعلانه حرق القرآن وتنظيم مسيرات ضد المسلمين، أمريكيون يلقنون متطرفًا يمينيًّا "علقة ساخنة" (فيديو)

الرئيس السوري يوقع اتفاقا لوقف إطلاق النار مع قسد ودمجها الكامل في الجيش 

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الأرز اليوم الأحد في الأسواق

تعرف على سعر السكر اليوم الأحد في الأسواق

تعرف على سعر السكر اليوم الأحد في الأسواق

سعر الخضار اليوم، ارتفاع 9 أصناف منها الفلفل والجزر وانخفاض الخيار والليمون

المزيد

انفوجراف

قبل مواجهة نيجيريا في لقاء تحديد المركز الثالث، مشوار منتخب مصر بأمم أفريقيا 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تعرف على فضل صيام شهر شعبان وأفضل الأدعية والأعمال المستحبة فيه

أضراره وحكم الشرع منه، كل ما تريد معرفته عن تريند اختبار "قوة الصداقة"

محمد مأمون الشناوي، عالم أزهري جمع بين الدعوة والإصلاح ووحدة المصريين

المزيد
الجريدة الرسمية