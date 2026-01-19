الإثنين 19 يناير 2026
حوادث

ضبط متهم بتحريض كلب للتعدي على عامل بالشرقية

القبض على متهم بتحريض
القبض على متهم بتحريض كلب للتعدي على عامل بالشرقية
كشفت  أجهزة الأمن بالشرقية ملابسات مقطع فيديو متداول يظهر شخصًا يحرض كلبه على الاعتداء على عامل، بهدف "اللهو والترهيب"، دون وقوع إصابات جسدية.

وكان مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا فيديو يُظهر قيام شخص بتحريض كلبه للهجوم على عامل بدائرة قسم شرطة أول الزقازيق، ولم يُسجّل أي بلاغ رسمي وقت الواقعة.

تحديد هوية المجني عليه

وكانت الأجهزة الأمنية تمكنت من تحديد هوية المجني عليه، وهو عامل مقيم بدائرة قسم ثان الزقازيق، وأكد أن الحادث وقع بتاريخ 14 من الشهر الجاري أثناء تواجده في محل عمله، وأن نجل مالك المحل قام بتحريض كلبه للهجوم عليه بقصد "الترهيب واللهو". 

ضبط المتهم واعترافه

وتمكنت  الشرطة من ضبط المتهم بحوزته الكلب المستخدم، واعترف بارتكاب الواقعة، مدعيًا أنها كانت مزاحًا. 

الإجراءات القانونية

وتم التحفظ على المتهم والكلب، وتحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية. 

وشدد قانون الأسلحة والذخائر العقوبة على كل من يستخدم استعراض القوة أو التهديد بالعنف للتحريض أو بث الرعب بين المواطنين. 

وأكدت المادة (26 مكررًا / ب) من قانون الأسلحة والذخائر ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين، وبغرامة لا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العوبتين كل من أنشأ أو أدار أو استخدم موقعًا أو حسابًا خاصًّا على شبكة معلوماتية يعرض صورًا أو مقاطع فيديو للأسلحة المنصوص عليها في هذا القانون، وكل من نشر أو بث بإحدى طرق العلانية شيئًا مما ذكر سلفًا للتحريض على العنف باستعراض القوة أو التلويح بها أو تخويف الغير. 

