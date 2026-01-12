أخبار الحوادث اليوم: تحذيرات عاجلة من الداخلية لقائدي السيارات بسبب سوء الأحوال الجوية..مصرع سيدة وإصابة ابنتها في انهيار منزل بسوهاج…حيثيات سجن رمضان صبحي بتهمة التزوير بمحررات رسمية

18 حجم الخط

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء، وأبرزها:

أصدرت وزارة الداخلية تحذيرات عاجلة لقائدي السيارات بشأن حالة عدم استقرار الأحوال الجوية، داعية إلى اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لضمان السلامة على الطرق.

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من كشف ملابسات منشور تم تداوله على إحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن الترويج لبيع صواعق كهربائية، وضبط القائم على إدارة الصفحة.

كشفت أجهزة الأمن ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن حدوث مشاجرة بين عدد من الأشخاص باستخدام أسلحة بيضاء بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث بالقاهرة.

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي أظهر قيام شخص بالتعدي على جيرانه بالسب اعتراضًا على قيامهم بإطعام الكلاب الضالة بمنطقته السكنية بالجيزة.

كشفت تحريات قطاع الشرطة المتخصصة عن قيام شخص وسيدة، لأحدهما معلومات جنائية، باستغلال أحد تطبيقات الهواتف المحمولة للإعلان عن ممارسة الفجور والأعمال المخالفة للآداب مقابل مبالغ مالية ودون تمييز.

شهد طريق وصلة دهشور باتجاه الفيوم حادث انقلاب سيارة ميكروباص، أسفر عن إصابة 13 شخصًا، جرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

ألقت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة القبض على سمسار عقارات، متهم بتهديد الفنان محمد أسامة زكي، الشهير بـ«أوس أوس»، لإجباره على دفع مبلغ 300 ألف جنيه كعمولة «سمسرة» عن فيلا اشتراها، وذلك وفقًا لمحضر رسمي حرره الفنان بقسم شرطة ثانِ الشيخ زايد.

لقيت سيدة مسنة مصرعها وأصيبت ابنتها إثر انهيار منزل مكون من دور أرضي ودور علوي، ومبني بالطين ومسقوف بالعروق الخشبية بقرية الخيام بمركز دار السلام بمحافظة سوهاج.

أودعت محكمة جنايات الجيزة حيثيات حكمها بمعاقبة اللاعب رمضان صبحي، بالسجن سنة مع الشغل، ومعاقبة آخر هارب بالسجن 10 سنوات، ومعاقبة المتهم بانتحال صفة رمضان صبحي بالسجن سنة مع الشغل، وبراءة فرد أمن، في اتهامهم بالتزوير في محررات رسمية داخل أحد المعاهد بمنطقة أبو النمرس.

أدلى عاطل متهم باقتحام شقة سكنية والتحرش بساكنيها في منطقة التجمع الأول، باعترافات تفصيلية أمام نيابة القاهرة الجديدة، كشف خلالها عن تفاصيل ارتكابه الواقعة ودوافعه.

حددت محكمة الجنح المختصة ، جلسة21 يناير المقبل، لنظر أولى جلسات محاكمة منى جاب الله نائبة سابقة بمجلس النواب، على خلفية اتهامها بالقتل الخطأ، إثر تورطها في حادث مروري أسفر عن مصرع شاب كان يقف على جانب الطريق.

أصيب 10 أشخاص إثر حادث انقلاب سيارة ميكروباص أعلى طريق الفيوم الصحراوي، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة.

