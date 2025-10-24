أوس أوس ومحمد عبد الرحمن يحولان فرح حاتم صلاح إلى مسرح مصر (فيديو)

حول الفنانان محمد عبد الرحمن وأوس أوس حفل زفاف الفنان حاتم صلاح إلى “مسرح مصر”، وذلك بعد قفشاتهما الكوميدية مع العريس أثناء فرحه الذي أقيم في قصر محمد علي بالمنيل.

وقال أوس أوس و"توتا" لـ أحمد سعد الذي كان يستعد لأغنية “إيه اليوم الحلو ده”:" احنا تبع العروسة وجيين نضرب العريس".

كما دخلت الفنانة رحمة أحمد ودنيا سامي في وصلة هزار مع أحمد سعد وقالت دنيا:" أنا تبع العريس بس العروسة حبيبتي برده".

أشعل الفنان مصطفى غريب الأجواء برقصه العفوي مع الفنان حاتم صلاح في حفل زفافه الذي أقيم في قصر محمد علي بالمنيل على أنغام أغنية الراب الشهيرة "إيه دا إيه دا".

ونشر حاتم صلاح مقطع الفيديو لرقص مصطفى غريب الذي تم تداوله على نطاق واسع، معبرين عن إعجابهم بعفوية الثنائي وروح الدعابة التي جمعتهما.

وأحيا الفنان أحمد سعد حفل زفاف الفنان حاتم صلاح بغنائه أغنيته الشهيرة “اختياراتي مدمرة حياتي”، وسط رقص وتفاعله مع العروسين.

وحرص عدد كبير من نجوم الوسط الفني، على حضور حفل زفاف الفنان حاتم صلاح منهم: عمرو سعد، كريم فهمي، أحمد فهمي، أحمد السقا، أشرف زكي، يوسف الشريف، شيكو، روجينا، محمد عبد الرحمن (توتا)، ويزو، أوس أوس، ومحمد جمعة.

وكان الفنان حاتم صلاح فاجأ جمهوره بإعلانه عن عقد قرانه على عروس من خارج الوسط الفني وإقامة حفل زفافه في اليوم نفسه، حيث نشر مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي في "إنستجرام" من "الفرست لوك" داخل قصر محمد علي أثناء كتب الكتاب.

