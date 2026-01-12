تأجيل محاكمة 35 متهمًا بالإتجار بالنقد الأجنبي لجلسة 25 مارس

18 حجم الخط

قررت الدائرة الثالثة إرهاب، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، اليوم، تأجيل محاكمة 35 متهمًا متهمين بالإتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي للإضرار بالمركز الاقتصادي للبلاد، لجلسة 25 مارس المقبل لمرافعة الدفاع.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم وعضوية المستشارين وائل عمران وضياء عامر، وسكرتارية محمد هلال.

وجاء بأمر الإحالة في القضية رقم 1677 لسنة 2024، أن المتهمين من الأول وحتى الثامن تولوا قيادة جماعة إرهابية خلال الفترة من 2013 وحتى 8 يناير 2024، تستخدم القوة والعنف والتهديد والترويع بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والإضرار بالسلام الاجتماعي.

أما المتهمون من التاسع وحتى الخامس والعشرين، فاتهموا بالانضمام إلى الجماعة مع علمهم بأغراضها، والمتهمون من السادس والعشرين وحتى الثاني والثلاثين شاركوا في تحقيق أغراضها، بينما وُجه لجميع المتهمين تهمة الاشتراك في جريمة تمويل الإرهاب بغرض إرهابي.

وأوضحت التحقيقات أن قيادات جماعة الإخوان بالخارج وفروا الدعم المالي لعناصر الجماعة في الداخل عن طريق توفير الأموال للاتجار بالنقد الأجنبي وتهريب العملة للخارج، وغسل تلك الأموال عبر شركات غير مرصودة في الدعاية والمقاولات، بهدف تمويل عمليات عدائية والإضرار بالمركز الاقتصادى للبلاد.

