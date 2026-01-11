ضبط عامل بتهمة التحرش بسيدتين في السلام

18 حجم الخط

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في كشف ملابسات واقعة تحرش بدائرة قسم شرطة السلام أول، وذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم وضبط الخارجين عن القانون.

ضبط عامل بتهمة التحرش بسيدتين فى السلام

وكان قسم شرطة السلام أول قد تلقى بلاغًا من سيدتين مقيمتين بدائرة القسم، أفادتا فيه بتعرضهما للتحرش من قبل أحد الأشخاص أثناء سيرهما في الطريق العام، حيث كان يستقل دراجة نارية، ولاذ بالفرار عقب ارتكاب الواقعة.

وعلى الفور، كثفت الأجهزة الأمنية جهودها، وتمكنت من تحديد هوية المتهم وضبطه، وتبين أنه عامل ومقيم بدائرة القسم.

وبمواجهة المتهم، اعترف بارتكاب الواقعة في البلاغ، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

