زغلول صيام يكتب: عندما تصبح عزومة صلاح القضية الأولى في الكرة المصرية؟! آخره تي شيرت ليفربول!! وحكاية الكابتن رمضان صبحي!!

المفترض على كل مسؤول رياضي في بلدنا أن يحمل مصحفاً في يده ويقسم عليه مع كل تصريح يصدر عنه لعل وعسى أن يصدقه هواة الترند ورواد السوشيال، مجرد تخمين أن نجمنا الكبير محمد صلاح دعا الفريق إلى مأدبة غداء في المغرب بعد عبور الدور الأول.. لم يشفع تكذيب الاتحاد المصري لكرة القدم الرواية من الأساس، بل نطارد المدير الفني الكابتن حسام حسن في المؤتمر الصحفي الذي يسبق لقاءً مهماً أمام بنين ونسأله (هو صحيح محمد صلاح عزم الفريق وهو كمان يصرف مكافآت لزملائه)؟

اعتدنا في الأساطير الشعبية تركيب روايات من وحي الخيال لتُضفي هالة من التضخيم لشخص يحبه الناس لدرجة أننا صدقنا أن عنترة بن شداد كانت لديه القدرة على قتال جيش بمفرده.. أو أن فلاناً يبعثر فلوسه في الهواء.

طبعاً نجمنا محمد صلاح (حماه الله) يقوم بما يمليه عليه دينه دون ضجيج ودون إعلان، ولكن نحن دائماً نحاول النفخ في الأمر لدرجة مزعجة، هي علاقة بينه وبين الله أن يدفع لهذا أو يتصدق بذاك، ولكن هناك من يفعل مثله بل وربما أكثر.

ألم يفكر أحد: كيف يدفع محمد صلاح حق عزومة لزملائه رغم أنه أمر طبيعي لو حدث؟! وكيف يدفع لهم من جيبه الخاص مكافآت؟! هل نجوم فريقنا يستحقون تلك الصدقات والنفحات؟! بالطبع لا… ما شاء الله جميعهم أغناهم الله من فضله، بل إن هناك من يتقاضى أعلى من محمد صلاح.

الأكيد والذي أنا شخصياً على يقين منه أن العالمي محمد صلاح يحضر تيشرتات ليفربول معه في كل سفرة للانضمام للمنتخب لتقديمهم هدية لزملائه، خاصةً المنضمين الجدد، وغير ذلك لا يحدث شيء.

أتذكر في بطولة الأمم الأفريقية للمنتخبات الأولمبية 2019 -آخر بطولة فازت بها الكرة المصرية- كان الفريق يذبح (عجلاً) عقب كل مباراة من خلال تجميع مبلغ الذبيحة من كل عناصر الفريق لاعبين وجهاز فني…. ولكن فوجئت أن الفريق بدأ يذبح (عجلين) بعد كل مباراة وتوزيعها، وعندما سألت عرفت وتأكدت أن رمضان صبحي (فك الله كربه) كان يتحمل ذبيحة كاملة بمفرده ودون أن يعلن ذلك لزملائه!!

نعم، بعض الهدوء لأن ما يحدث في كرة القدم المصرية والرياضة بصفة عامة لا يحدث في أي مكان في العالم، كل التوفيق لحسام حسن ورفاقه في الأمم الأفريقية وأن يعودوا مظفرين بالبطولة… وأتمنى أن يكلل العالمي محمد صلاح جهوده مع منتخب مصر بالنجمة الثامنة… قولوا آمين.

