الإثنين 12 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

مصرع سيدة وإصابة ابنتها في انهيار منزل بسوهاج

مبنى قديم
مبنى قديم
18 حجم الخط

 لقيت سيدة مسنة مصرعها وأصيبت ابنتها إثر انهيار منزل مكون من دور أرضي ودور علوي، ومبني بالطين ومسقوف بالعروق الخشبية بقرية الخيام بمركز دار السلام بمحافظة سوهاج.

جامعة سوهاج تدعم وحدة الغسيل الكلوي بمستشفي شفا الأطفال بالأجهزة اللازمة

إعدام عجل بقري مصاب بنزيف داخلي بمجزر الحواويش بسوهاج (صور)

مصرع سيدة مسنة وإصابة نجلتها في انهيار بسوهاج
 وكانت الأجهزة الأمنية بسوهاج تلقت بلاغا يفيد بانهيار منزل رمضان برهام الزنباعى بقرية الخيام بمركز دار السلام. 

وأسفر الانهيار عن مصرع رتيبة عباس أحمد، 80 عامًا متأثرة بإصابتها، بينما أصيبت نجلتها هدى برهام 50 عاما، وتم نقل الجثة إلى مستشفى دارالسلام المركزى تحت تصرف النيابة العامة والمصابة لسوهاج العام.

وبالفحص تبين أن المنزل المنهار مكون من دور أرضي ودور علوي، ومبني بالطين ومسقوف بالعروق الخشبية وقديم ومتهالك، ما يرجح أن سبب الانهيار يرجع إلى تهالك المبنى، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة للتولى التحقيق. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأجهزة الأمنية بسوهاج مركز دار السلام محافظة سوهاج دار السلام المنزل المنهار قرية الخيام

مواد متعلقة

جامعة سوهاج تدعم وحدة الغسيل الكلوي بمستشفي شفا الأطفال بالأجهزة اللازمة

إعدام عجل بقري مصاب بنزيف داخلي بمجزر الحواويش بسوهاج (صور)

محافظ سوهاج: محطة إكثار الدواجن نموذج ناجح لإحياء المشروعات المتعثرة

وكيل صحة سوهاج يفاجئ وحدة طب الأسرة بـ البربا ويحيل المقصرين للتحقيق

جامعة سوهاج الأهلية تعلن فتح باب التقدم لمنحة علي مصيلحي للفصل الدراسي الثاني

رئيس جامعة سوهاج يتابع امتحانات كلية التربية النوعية ويتفقد لجان الطلاب الصم (صور)

محافظ سوهاج: الانتهاء من إنشاء كوبري مشاة بمنطقة الثلاث كباري والافتتاح قريبا

إصابة 4 فتيات بالتسمم داخل سكن طلبه بحي الكوثر في سوهاج

ads

الأكثر قراءة

رسميا، المستشار هشام بدوي رئيسا لمجلس النواب 2026 لمدة 5 سنوات

تشكيل سيراميكا لمواجهة غزل المحلة في كأس عاصمة مصر

أول تعليق من الحسينى الشرقاوي على قرار استبعاده من المنافسة على رئاسة الوفد

مصير حكومة مدبولي بيد الرئيس السيسي

وأن أرعى مصالح الشعب، أعضاء مجلس النواب 2026 يؤدون اليمين الدستورية

ماذا قال طلاب رابعة ابتدائى عن امتحان العلوم؟ (فيديو)

طلاب السادس الابتدائي بالقاهرة يشيدون بسهولة امتحان اللغة الانجليزية (فيديو)

تفاصيل جديدة حول حياة شيرين عبد الوهاب بعد أنباء نقلها لمنزل صديقتها بسيارة إسعاف

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر الألومنيوم في بورصة المعادن

انخفاض أسعار الزيت اليوم الإثنين في الأسواق

سعر الخضار اليوم، انخفاض الطماطم والليمون في سوق العبور

خطوات تشفير الملفات الهامة على نظام تشغيل ويندوز

المزيد

انفوجراف

الفراعنة وترويض أسود التيرانجا.. تاريخ مواجهات مصر والسنغال (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤيا الثعبان الأسود بالمنام وعلاقتها بوجود أشخاص خطرين في حياتك

وصف الأنبياء الذين رآهم الرسول في رحلة الإسراء والمعراج

الإسراء والمعراج، كيف تجلى موقف أبي بكر الصديق في المعجزة؟

المزيد
الجريدة الرسمية