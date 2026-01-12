مصرع سيدة وإصابة ابنتها في انهيار منزل بسوهاج

18 حجم الخط

لقيت سيدة مسنة مصرعها وأصيبت ابنتها إثر انهيار منزل مكون من دور أرضي ودور علوي، ومبني بالطين ومسقوف بالعروق الخشبية بقرية الخيام بمركز دار السلام بمحافظة سوهاج.

مصرع سيدة مسنة وإصابة نجلتها في انهيار بسوهاج

وكانت الأجهزة الأمنية بسوهاج تلقت بلاغا يفيد بانهيار منزل رمضان برهام الزنباعى بقرية الخيام بمركز دار السلام.

وأسفر الانهيار عن مصرع رتيبة عباس أحمد، 80 عامًا متأثرة بإصابتها، بينما أصيبت نجلتها هدى برهام 50 عاما، وتم نقل الجثة إلى مستشفى دارالسلام المركزى تحت تصرف النيابة العامة والمصابة لسوهاج العام.

وبالفحص تبين أن المنزل المنهار مكون من دور أرضي ودور علوي، ومبني بالطين ومسقوف بالعروق الخشبية وقديم ومتهالك، ما يرجح أن سبب الانهيار يرجع إلى تهالك المبنى، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة للتولى التحقيق.

