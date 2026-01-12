إصابة 10 أشخاص في انقلاب ميكروباص أعلى طريق الفيوم الصحراوي

18 حجم الخط

أصيب 10 أشخاص إثر حادث انقلاب سيارة ميكروباص أعلى طريق الفيوم الصحراوي، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة.

حادث انقلاب ميكروباص

وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا بوقوع حادث مروري أعلى الطريق، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، يرافقها ونش مروري لرفع آثار الحادث وتسيير الحركة.

وبالفحص تبين اختلال عجلة القيادة بيد السائق، ما أدى إلى انقلاب الميكروباص أعلى الطريق، وأسفر عن إصابة10أشخاص جرى نقلهم جميعًا إلى المستشفى، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وعلى جانب آخر، شهد طريق وصلة دهشور باتجاه الفيوم حادث انقلاب سيارة ميكروباص، أسفر عن إصابة 13 شخصًا، جرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

انقلاب ميكروباص بعد وصلة دهشور

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا بالحادث، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الواقعة.

وأوضحت التحريات أن انقلاب الميكروباص وقع نتيجة اختلال عجلة القيادة من يد السائق أثناء السير، ما أدى إلى فقدانه السيطرة على المركبة. وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث.

