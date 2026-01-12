ضبط طالب بالقليوبية بتهمة ترويج صواعق كهربائية على مواقع التواصل

18 حجم الخط

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من كشف ملابسات منشور تم تداوله على إحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن الترويج لبيع صواعق كهربائية، وضبط القائم على إدارة الصفحة.

وبالفحص، بالتنسيق بين الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات وقطاع الأمن العام، تم تحديد الطالب مقيم بدائرة مركز شرطة قليوب بالقليوبية، وبحوزته هاتف محمول يحتوي على دلائل نشاطه الإجرامي، بالإضافة إلى صاعق كهربائي، 21 قالب فارغ لصنع الصواعق، الأدوات المستخدمة في التصنيع، ومبلغ مالي من متحصلات نشاطه.

وعند مواجهته، اعترف الطالب بتصنيع الصواعق الكهربائية والإتجار بها بقصد الربح المادي، والترويج لنشاطه الإجرامي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

