الإثنين 12 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط طالب بالقليوبية بتهمة ترويج صواعق كهربائية على مواقع التواصل

ضبط طالب بالقليوبية
ضبط طالب بالقليوبية لترويجه صواعق كهربائية على مواقع التواصل
18 حجم الخط

تمكنت  الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من كشف ملابسات منشور تم تداوله على إحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن الترويج لبيع صواعق كهربائية، وضبط القائم على إدارة الصفحة.

ضبط طالب بالقليوبية لترويجه صواعق كهربائية على مواقع التواصل
ضبط طالب بالقليوبية لترويجه صواعق كهربائية على مواقع التواصل

وبالفحص، بالتنسيق بين الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات وقطاع الأمن العام، تم تحديد الطالب مقيم بدائرة مركز شرطة قليوب بالقليوبية، وبحوزته هاتف محمول يحتوي على دلائل نشاطه الإجرامي، بالإضافة إلى صاعق كهربائي، 21 قالب فارغ لصنع الصواعق، الأدوات المستخدمة في التصنيع، ومبلغ مالي من متحصلات نشاطه.

ترويج صواعق كهربائية على مواقع التواصل

وعند مواجهته، اعترف الطالب بتصنيع الصواعق الكهربائية والإتجار بها بقصد الربح المادي، والترويج لنشاطه الإجرامي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وجرى اتخاذ  الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

صواعق كهربائية مواقع التواصل الاجتماعي مكافحة جرائم المعلومات القليوبية ضبط متهم النيابة العامة

مواد متعلقة

الأمن يكشف ملابسات فيديو التعدي على سيدة بالبحيرة

الأمن يضبط أطراف مشاجرة بأسلحة بيضاء في مدينة نصر

الداخلية تكشف ملابسات التعدي على سيدتين بسبب إطعام الكلاب الضالة بالجيزة

بسبب معاكسة، سيدة ونجلتها تعتديان على سائق في مدينة نصر

ضبط شخص وسيدة بتهمة ممارسة الفجور عبر تطبيقات الهاتف بالإسكندرية

ضبط 9 أطنان دقيق مهرب وقضايا تجارة عملة بـ18 مليون جنيه

الداخلية تكشف حصيلة 24 ساعة من الحملات المرورية على مستوى الجمهورية

ضبط سيدة لإدارتها نادٍ صحي بدون ترخيص واستغلاله للأعمال المنافية للآداب بالنزهة
ads

الأكثر قراءة

فوز محمد الوحش بمنصب وكيل مجلس النواب

بعد فوزه بمنصب رئيس مجلس النواب 2026، من هو المستشار هشام بدوي؟

رسميا، المستشار هشام بدوي رئيسا لمجلس النواب 2026 لمدة 5 سنوات

الدوري السعودي، النجمة يتقدم على الحزم بثنائية في الشوط الأول

أول تعليق من الحسينى الشرقاوي على قرار استبعاده من المنافسة على رئاسة الوفد

ارتفاع الأحمر، سعر كرتونة البيض اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

طلاب السادس الابتدائي بالقاهرة يشيدون بسهولة امتحان اللغة الانجليزية (فيديو)

رسميا عاصم الجزار وكيلا لمجلس النواب 2026

خدمات

المزيد

ارتفاع الأحمر، سعر كرتونة البيض اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

آخر تطورات سعر الألومنيوم في بورصة المعادن

انخفاض أسعار الزيت اليوم الإثنين في الأسواق

سعر الخضار اليوم، انخفاض الطماطم والليمون في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

الفراعنة وترويض أسود التيرانجا.. تاريخ مواجهات مصر والسنغال (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

قصة سيدنا موسى وتخفيف الصلاة في ليلة الإسراء والمعراج

تفسير رؤيا الثعبان الأسود بالمنام وعلاقتها بوجود أشخاص خطرين في حياتك

وصف الأنبياء الذين رآهم الرسول في رحلة الإسراء والمعراج

المزيد
الجريدة الرسمية