الداخلية تكشف ملابسات التعدي على سيدتين بسبب إطعام الكلاب الضالة بالجيزة

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي أظهر قيام شخص بالتعدي على جيرانه بالسب اعتراضًا على قيامهم بإطعام الكلاب الضالة بمنطقته السكنية بالجيزة.

وبالفحص تبين عدم ورود أي بلاغات رسمية بهذا الشأن، وتم تحديد الشخص الظاهر في الفيديو، وهو سائق مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام.

وبمواجهته اعترف بأنه قام بالتعدي على سيدتين مقيمتين بنفس العقار بسبب قيامهما بإلقاء الطعام للكلاب الضالة من شرفتهما، مما أدى إلى سقوط الطعام داخل شرفته.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق لاستكمال الإجراءات القانونية واتخاذ ما يلزم.

