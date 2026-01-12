الإثنين 12 يناير 2026
ضبط شخص بالمنوفية لإدارته شبكتي بث تلفزيوني وإنترنت دون ترخيص

 واصلت أجهزة الأمن جهودها لمكافحة جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية، حيث كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة عن قيام أحد الأشخاص بإنشاء وإدارة شبكتين للبث التلفزيوني والإنترنت دون الحصول على التراخيص القانونية.


وأوضحت التحريات أن المتهم كان يستقبل عددًا من القنوات الفضائية المشفرة وغير المشفرة، ويعيد بثها بشفرة خاصة داخل نطاق عدة مناطق بمحافظات المنوفية والغربية والقليوبية، بالمخالفة لأحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية.


وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافه وضبطه بدائرة قسم شرطة سرس الليان بمحافظة المنوفية، حيث عُثر بحوزته على عدد من الأجهزة والمستلزمات الفنية المستخدمة في استقبال الإشارة وفك شفرات القنوات الفضائية المشفرة، شملت وحدة معالجة مركزية و4 محطات لتقوية الإشارة، بالإضافة إلى هاتف محمول.
 

وبمواجهته، أقر المتهم بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وضع قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، عقوبات محددة، تمثلت في الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ لمن يرتكب المخالفات الواردة بالمادة 114 منه.

من تنطبق عليهم العقوبات
وحدد المادة 114 من القانون، من تنتطبق عليهم العقوبات:

1 - كل من وضع بيانًا تجاريًّا غير مطابق للحقيقة على منتجاته أو محاله أو مخازنه أو بها أو على عناوينها أو على الأغلفة أو الفواتير أو المكاتبات أو وسائل الإعلام أو على غير ذلك مما يستعمل في عرض المنتجات على الجمهور.

