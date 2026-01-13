اغتيال الرئيس التاريخي لنادي أجاكسيو الفرنسي خلال جنازة والدته

18 حجم الخط

اغتيل آلان أورسوني، الرئيس التاريخي لنادي أجاكسيو الفرنسي، على مشاركته في جنازة والدته.

ووقع الحادث مساء الإثنين في بلدة فيرو بمدينة كورسيكا وهو ما أثار ردود فعل واسعة.



وفتحت الشرطة الفرنسية تحقيقات موسعة بشأن حادث اغتيال أورسوني الذي فارق الحياة عن عمر يناهز 71 عامًا.

وشغل أورسوني رئاسة نادي أجاكسيو في الفترة بين عام 2008 إلى عام 2015.

وتولى الراحل رئاسة نادي أجاكسيو في ظل ظروف صعبة إداريًّا وماليًّا ونجح في قيادة دفة الأمور وأنقذ النادي من أزمات كبيرة.

وقاد أجاكسيو إلى الصعود للدوري الفرنسي "ليغ 1" خلال فترة رئاسته، وبقى عدة مواسم في دوري الأضواء رغم ضعف القدرات المالية مقارنة بالعديد من أندية الدوري.

ونجح أورسوني في دعم نادي أجاكسيو بالعديد من المواهب الواعدة كما حافظ على استقرار النادي وقاوم ضغوط البيع لمستثمرين أجانب لفترات طويلة بحسب تقارير صحفية فرنسية.

ويعد أورسوني من أهم رؤوساء النادي في العصر الحديث ويصنفه قطاع كبير من مشجعي النادي بأنه رئيس تاريخي.

