حوادث

ضبط سيدة لإدارتها نادٍ صحي بدون ترخيص واستغلاله للأعمال المنافية للآداب بالنزهة

تمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة من كشف شبكة استغلال نادٍ صحي بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة.

وأكدت التحريات أن المتهمة، وهي سيدة لها معلومات جنائية سابقة، كانت تدير النادٍ بشكل غير قانوني، مستغلة المكان في ممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية من الراغبين في هذه الممارسات.
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية، تم استهداف النادٍ الصحي وضبط المتهمة وبصحبتها 5 سيدات، إحداهن لها معلومات جنائية، بالإضافة إلى شخصين آخرين. وقد أظهرت الفحوص والتحريات أن جميع المضبوطين كانوا يشاركون في النشاط الإجرامي بطريقة منظمة، مستغلين المكان كواجهة لتقديم خدمات مخالفة للآداب العامة دون أي ترخيص رسمي.

وخلال المواجهة، اعترف المتهمون جميعًا بنشاطهم الإجرامي، موضحين الطريقة التي كانوا يمارسون بها الأعمال المخالفة وطبيعة العملاء والمبالغ المالية المتحصلة من ذلك.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المضبوطين، وجاري العرض على جهات التحقيق المختصة لاستكمال الإجراءات، مع استمرار المتابعة الأمنية للحد من مثل هذه الأنشطة ومنع تكرارها في أماكن أخرى.

