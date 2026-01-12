الإثنين 12 يناير 2026
بسبب معاكسة، سيدة ونجلتها تعتديان على سائق في مدينة نصر

أصيب سائق بكدمات متفرقة بالجسم بعد تعدي سيدة ونجلتها عليه إثر قيامه بمعاكسة نجلتها بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث.

وجاء ذلك في إطار متابعة مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر مشاجرة بين عدة أشخاص بالقاهرة. وبالفحص تبين عدم ورود أي بلاغ رسمي بهذا الشأن، وأن الواقعة نشبت بين سائق له معلومات جنائية وبائع وسيدة ونجلتها جميعهم مقيمين بدائرة القسم، بعد قيام السائق بمعاكسة نجلتها، مما أدى إلى اشتباك الطرفين بالضرب مستخدمين أسلحة بيضاء وعصا خشبية، وأسفر عن إصاباتهم المشار إليها.

وتمكن رجال الشرطة من ضبط جميع طرفي المشاجرة وبحوزتهم السلاح الأبيض والعصا الخشبية، وبمواجهتهم اعترفوا بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

