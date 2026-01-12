بسبب معاكسة، سيدة ونجلتها تعتديان على سائق في مدينة نصر

18 حجم الخط

أصيب سائق بكدمات متفرقة بالجسم بعد تعدي سيدة ونجلتها عليه إثر قيامه بمعاكسة نجلتها بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث.

وجاء ذلك في إطار متابعة مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر مشاجرة بين عدة أشخاص بالقاهرة. وبالفحص تبين عدم ورود أي بلاغ رسمي بهذا الشأن، وأن الواقعة نشبت بين سائق له معلومات جنائية وبائع وسيدة ونجلتها جميعهم مقيمين بدائرة القسم، بعد قيام السائق بمعاكسة نجلتها، مما أدى إلى اشتباك الطرفين بالضرب مستخدمين أسلحة بيضاء وعصا خشبية، وأسفر عن إصاباتهم المشار إليها.

وتمكن رجال الشرطة من ضبط جميع طرفي المشاجرة وبحوزتهم السلاح الأبيض والعصا الخشبية، وبمواجهتهم اعترفوا بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.