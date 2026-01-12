الإثنين 12 يناير 2026
ضبط شخص وسيدة بتهمة ممارسة الفجور عبر تطبيقات الهاتف بالإسكندرية

ضبط شخص وسيدة بتهمة ممارسة الفجور عبر تطبيقات الهاتف المحمول
 كشفت تحريات قطاع الشرطة المتخصصة عن قيام شخص وسيدة، لأحدهما معلومات جنائية، باستغلال أحد تطبيقات الهواتف المحمولة للإعلان عن ممارسة الفجور والأعمال المخالفة للآداب مقابل مبالغ مالية ودون تمييز.


وبعد تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمين داخل نطاق محافظة الإسكندرية، حيث عُثر بحوزتهما على هاتفين محمولين. وبفحصهما فنيًا، تبين احتواؤهما على دلائل رقمية تؤكد نشاطهما الإجرامي.


وبمواجهتهما، أقرا بما نُسب إليهما من وقائع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ العرض على جهات التحقيق المختصة.

 التحريض على الفجور والدعارة
وفقًا للمادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، يعاقب كل من حرض أو ساعد على الفجور أو الدعارة بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة تتراوح بين 100 و300 جنيه.

 الإعلان عن الدعارة عبر الوسائل المختلفة
تنص المادة 14 من القانون ذاته على معاقبة من يعلن بأي وسيلة عن دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة بالحبس حتى 3 سنوات وغرامة لا تتجاوز 100 جنيه.

نشر مواد خادشة للحياء أو الإعلان عبر التطبيقات الإلكترونية
تنص المادة 178 من قانون العقوبات على معاقبة من ينشر مواد خادشة للحياء عبر مواقع التواصل أو التطبيقات الإلكترونية بالحبس حتى سنتين وغرامة لا تقل عن 5000 جنيه.

الجريدة الرسمية