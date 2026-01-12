طلب 300 ألف جنيه عمولة فيلا، التحريات تكشف مفاجآت في بلاغ أوس أوس ضد سمسار عقارات

18 حجم الخط

تستكمل أجهزة امن الجيزة ، تحرياتها في بلاغ تقدم به الفنان محمد أسامة زكي الشهير بـ"أوس أوس"، في قسم شرطة ثانِ زايد، ضد سمسار عقارات؛ لقيامه بتهديده بدفع 300 ألف جنيه كسمسرة لفيلا اشتراها، من خلال فريق بحث يعمل على جمع التحريات والمعلومات للتأكد من صحة الواقعة.





وكانت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة ثانِ زايد، تلقت بلاغًا من الفنان اوس اوس، بتضرره من أحد الأشخاص بدائرة القسم، وذلك بناحية مدخل زايد 6 وصلة دهشور.



وبالفحص، تبين أن البلاغ مقدم من محمد أسامة ذكي محمد، الشهير بـ"أوس أوس"، 38 عامًا، ممثل، ومقيم بمدينة الشيخ زايد، ضد سمسار عقارات، مقيم بمنطقة أبو رواش بدائرة مركز كرداسة.

وكشفت التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد مجدي أبو شميلة مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، واللواء هاني شعراوي نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، أن الخلاف بين الطرفين يعود إلى تعاملات عقارية بدأت قبل نحو خمس سنوات.



وأوضحت التحريات، التي قادها العميد أحمد نجم رئيس قطاع مباحث أكتوبر، وتابعها العقيد إسلام سمير مفتش مباحث أكتوبر، أن المبلِّغ استعان بالمشكو في حقه لشراء فيلا بمدينة الشيخ زايد، إلا أن عملية الشراء لم تتم عن طريقه، وتمت عبر وسيط آخر، ثم قرر بيعها لاحقًا بالطريقة ذاتها بعد عدة أشهر.

وأضافت التحريات أن المشكو في حقه طالب المبلِّغ بالحصول على عمولة مالية قدرها 300 ألف جنيه، وعقب رفضه، أعاد مطالبته بالمبلغ خلال شهر ديسمبر 2025، مصحوبًا برسائل تهديد وتشهير عبر تطبيق واتس آب ومكالمات هاتفية، تضمنت تهديدات بإيذائه وأسرته حال عدم السداد.

وبسؤال المشكو في حقه في إطار التحقيقات، أقر بمطالبته بالمبلغ المالي، مبررًا ذلك بمرافقته للمبلِّغ خلال معاينة عدد من الفيلات قبل إتمام عملية الشراء.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وجارٍ استكمال التحريات بمعرفة المقدم يوسف رشوان رئيس مباحث قسم شرطة ثانِ زايد، فيما باشرت النيابة العامة التحقيقات للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازم.

